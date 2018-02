2018-02-20 06:30:00.0

Region Augsburg Streik: Heute fallen Regionalbusse aus

Auf den Linien der Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) werden am Dienstagmorgen Busse ausfallen. Fahrgäste müssen wegen des Warnstreiks mit deutlichen Einschränkungen rechnen.

AVV-Kunden und Schüler aufgepasst: Am Dienstagmorgen drohen auf Buslinien, die von der Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) bedient werden, Ausfälle und Verspätungen. Grund: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Beschäftigten am Standort Augsburg zu einem Warnstreik von 4 bis 10 Uhr aufgerufen.

Busausfälle in der Region Augsburg: Fahrer fordern mehr Lohn

Hintergrund sind stockende Tarifverhandlungen. „Die Angebote, die die Arbeitgeberseite bisher vorgelegt hat, sind absolut unzureichend“, so EVG-Verhandlungsführer Sven Langensiepen in einer Pressemitteilung. Die EVG fordert 4,5 Prozent mehr Lohn und die Wahlmöglichkeit, ob die Erhöhung in Geld oder Urlaub gewährt werden soll.

ANZEIGE

Die RBA-Geschäftsführung sei bisher nur bereit, ein Wahlmodell im Wert von 1,3 Prozent zu vereinbaren. Für die verantwortungsvolle Arbeit der Busfahrer sei das „ein Witz.“ Streikleiter Rainer Bauch sagte auf Nachfrage, er rechne damit, dass bis zu 50 Fahrer in den Warnstreik treten werden.

Welche Buslinien sind vom Streik betroffen?

Betroffen sein dürften Linien von Augsburg nach Friedberg, Gersthofen, Neusäß-Steppach und zum Schulzentrum Neusäß. Unklar blieb, ob alle Fahrten auf diesen Routen ausfallen oder nur einzelne Busse.

Hier gelangen Sie zur Website der RBA. (wer)