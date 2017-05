2017-05-07 18:38:00.0

"Play me, I’m Yours" Wer sich an die Klaviere in der Stadt setzt und spielt

Seit Sonntag stehen in Augsburg zehn Klaviere bereit. Wer setzt sich hin und spielt? Und wie reagieren Passanten? Von Alexander Rupflin

Der achtjährige Colin Sutanto traut sich. Auf dem Rathausplatz spielt er vor Publikum Beethovens „Für Elise“ und „Clocks“ von Coldplay. Seit Sonntag steht dort wie an insgesamt zehn Orten in Augsburg ein öffentliches Klavier. Es gehört zur Aktion „Play me, I’m Yours“ und wartet darauf, bespielt zu werden. Colin wagt es, obwohl er erst seit neun Monaten Unterricht nimmt. Sein Vater filmt stolz mit dem Smartphone.

Nur, um ein wenig Zeit zu überbrücken, nutzt Franziska Rickelmann das freie Klavier. Sie kommt aus Salzburg und wartet auf ihre Gruppe der Stadtführung, bei der sie teilnimmt. Sie findet die Aktion klasse, weil man „sich traut, mal wieder zu spielen. Das habe ich zuletzt als Kind gemacht.“

Ein weiteres, bunt bemaltes Klavier steht am Holbeinplatz in der Altstadt. Dort musiziert Jürgen Hartwig einfach drauf los. Er kam gerade auf seinem Fahrrad vorbei und hat das Piano entdeckt. Eigentlich ist er Ingenieur, aber wenn er ein Klavier sieht, dann müsse er sich einfach davorsetzen.

Menschen bleiben stehen und lauschen

Wer bei trüben Wetter, wie an diesem Sonntag, lieber eine überdachte Bühne für sich sucht, findet diese in der City-Galerie am Eingang am Willy-Brandt-Platz. Als sich dort am Nachmittag Max Leukhart an das Piano setzt und die ersten Töne von Chopins „Fantaisie-Impromptu“ spielt, bleiben die Menschenmassen, die eigentlich hektisch den verkaufsoffenen Sonntag nutzen wollen, plötzlich stehen und lauschen. Man merkt, dass da kein Amateur vorspielt.

Max Leukhart ist Musikstudent. Er hat sich vorgenommen die Aktion zu nutzen und möchte heute noch auf mehreren Klavieren spielen. Auch er findet die Aktion „sehr cool“ und würde sich wünschen, dass das ein oder andere Klavier dauerhaft in der Stadt installiert bliebe. „Das würde den Kontakt der Menschen zur klassischen Musik fördern.“ Wenn man sieht, wie die Leute trotz der schweren Einkaufstüten in ihren Händen dem Studenten am Klavier zuhören, glaubt man sofort, dass ein Stadtklavier viele begeistern würde.

Das Kunstprojekt „Play me, I’m Yours“ startete der Künstler Luke Jerram im Jahre 2008. Seitdem wurden bereits mehr als 1700 Pianos in 50 Städten auf der ganzen Welt aufgestellt. Ziel des Projekts ist es, Menschen, gerade Kindern, Musik wieder näher zu bringen.

Das Projekt dauert noch bis zum 25. Mai. Wenn es nicht gerade regnet, können die Streetpianos jeden Tag von 9 bis 22 Uhr bespielt werden. Wo die insgesamt zehn bunten Klaviere in Augsburg stehen, kann man unter www.streetpianos.com/augsburg2017 nachsehen.