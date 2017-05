2017-05-22 15:36:15.0

Sommerplätze Wo wir den Sommer in Augsburg genießen

In Augsburg gibt es viele schöne Fleckchen, um den Sommer zu genießen. Hier sind ein paar unserer Favoriten. Von Ina Kresse

Am Kuhsee liegen oder in einem der Cafés auf dem Rathausplatz sitzen - das sind einige der Klassiker, wenn man in Augsburg die Sonne genießen will. Aber in der Fuggerstadt gibt es weitere lauschige Plätze zu entdecken.

1. Hofgarten

Ein Kleinod der Ruhe inmitten der pulsierenden Stadt ist der Hofgarten in der Nähe des Doms. Die schöne Grünanlage wurde bereits im 18. Jahrhundert angelegt. Stühle um den plätschernden Springbrunnen und zwischen Bäumen und bunten Blumenbeeten laden zum Verweilen und Entspannen ein. Kein Problem, wenn man sein Buch vergessen hat. Hier gibt es sogar ein gefülltes Bücherregal. Der Hofgarten ist von April bis Oktober tagsüber von 8 bis 21 Uhr geöffnet.

2. Kahnfahrt

Idylle finden Einheimische und Besucher auch an der Kahnfahrt. Ein Boot ausgeliehen und schon kann man mit seinen Liebsten an der alten Stadtbefestigung entlang und an wuchtigen Bäumen vorbei rudern. Kann sein, dass Schwäne den Weg auf dem Wasser kreuzen. Romantischer geht es jedenfalls kaum. Direkt an der Kahnfahrt gibt es außerdem einen Biergarten.

3. Holbeinplatz

Mitten in der Stadt lässt es sich im Sommer auch gut auf dem Holbeinplatz aushalten. Das kleine Fleckchen in der Altstadt mit seinen pittoresken Häusern ist von Bäumen umrahmt. An dem plätschernden Brunnen spielen gerne Kinder.

Auch Straßenmusiker lieben diesen Platz. Einfach hinsetzen, zuhören und vorbeilaufende Menschen beobachten. Im Schokoladengeschäft am Holbeinplatz lässt sich die ein oder andere Leckerei holen, um sich den Müßiggang dort zu versüßen. Wie praktisch.

4. Wittelsbacher Park

Wer mehr Natur um sich und grüne Wiese unter den Füßen haben will, ist bei schönem Wetter im Siebentischwald und im Wittelsbacher Park am Hotelturm richtig. Die Wolldecken aufs Fahrrad gepackt und auf geht es in Augsburgs schönste Grünanlagen. Zwischen die Bäumen lassen sich die beliebten Slacklines spannen, auf denen Hobby-Artisten balancieren. Die Augsburger spielen dort Fußball, machen Picknick, lesen oder genießen es einfach faul in der Sonne zu liegen. Wer muss da schon aufs Land fahren, wenn die grünen Oasen so nahe sind.

5. Kräutergarten und Park am Roten Tor

Beliebt ist auch der kleine Park am Roten Tor. Nicht nur wegen des Kinderspielplatzes. Dort gibt es genügend Platz, um sich etwa beim Federball auszutoben. Einige Augsburger machen an der historischen Stadtmauer sogar Yoga.

Ein Besuch im kleinen Kräutergarten in der Nähe des Roten Tors lohnt sich ebenfalls. Einfach mal an den Gewächsen schnuppern und vom Alltag durchatmen.

6. Eiskanal, Wertach und Co.

Klassiker unter Augsburgs Sommer-Orten sind natürlich auch die schönen Plätze an Eiskanal, Proviantbach und Wertach. Dort gibt es garantiert eine Abkühlung.