Einzelkritik Der FCA bündelt Kräfte in der Defensive

Nach drei Spielen in sieben Tagen wird in der Offensive nur auf Sparflamme gekocht

In der Defensivarbeit „hui“ und vorne „na ja“. Am Ende der englischen Woche hatte der FC Augsburg nicht mehr die Spritzigkeit und Kraft, um beim VfB Stuttgart wirklich auf Sieg zu spielen. Das 0:0 war dennoch ein Punktgewinn.

Dem Torhüter gelang das dritte Zu-null-Spiel in dieser Saison. Auch in Stuttgart spielte er konzentriert, zeigte sich zweimal reaktionsschnell. Note 2

Lange galt der Rechtsverteidiger als einer der größten Fehleinkäufe in der Ära Reuter. Doch wenn er spielt, dann bringt der Ghanaer Leistung. Gegen den VfB Stuttgart gewann er fast 62 Prozent seiner Zweikämpfe. Wie schon gegen Leipzig blieb er ohne Leichtsinnsfehler. Note 2,5

Er gehört zu den wichtigsten Stützen der Mannschaft. In Stuttgart war er nicht ganz so souverän wie zuletzt. Brachte nur 64 Prozent seiner Pässe an den eigenen Mann. Note 3

Der Serbe erhielt als defensivere Variante den Vorzug gegenüber Kevin Danso. Kacar ist der ideale Ergänzungsspieler. Wenn man ihn braucht, liefert er solide Leistung. Hatte aber in der zweiten Hälfte zwei Patzer. Note 3,5

Eigentlich eine starke Leistung des Österreichers. Schaltete sich auch immer wieder ins Offensivspiel ein. Kurz vor Schluss passierte ihm ein Leichtsinnsfehler, der aber ohne Folgen blieb. Note 3

Der Linksverteidiger war immens fleißig. Lief über elf Kilometer, hatte die meisten Ballkontakte (55) beim FCA. Zog die meisten Sprints (28) zusammen mit Marcel Heller an. Allerdings mangelte es ihm, wie vielen seiner Kollegen, an der Effektivität. Note 3

Rückte nach seinem Kurzeinsatz gegen Leipzig wieder in die Startelf und war beim FCA der größte Kilometerfresser (11,58). Allerdings fehlte ihm in der Offensive die Präzision. Note 4

Der gebürtige Stuttgarter fühlt sich in seiner Rolle als Pendler zwischen der Innenverteidigung und dem defensiven Mittelfeld immer wohler. Hätte als Ex-VfBler kurz vor der Pause fast noch die Führung erzielt. Note 2

Hatte die meisten Freiheiten im zentralen Mittelfeld und versuchte, sie zu nützen, um dem FCA-Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Das machte er mit viel Kreativität, aber auch einer gewissen Schludrigkeit. Für ihn kam in der 71. Minute Michael Gregoritsch. Note 3

Schon nach wenigen Minuten war er mit einem Brummschädel unterwegs. Es ehrt ihn, dass er noch weiterspielte. Musste aber in der 30. Minute raus. Note 3,5

Der Mittelstürmer, der Daniel Baier als Kapitän vertrat, hatte gegen VfB-Innenverteidiger Holger Badstuber einen schweren Stand. Gewann nur rund 20 Prozent seiner Zweikämpfe. In der 87. Minute kam für ihn Córdova. Note 4,5

Er kam nach einer halben Stunde für Koo und ersetzte den Südkoreaner gleichwertig. Wenn er fit ist, hat er auf jeden Fall Bundesliga-Niveau. Note 3,5

Beim 1:0-Sieg gegen Leipzig Schütze des goldenen Tores. Diesmal nur Ersatz. Gregoritsch sieht sich mehr als offensiver Feingeist (toller Pass auf Finnbogason), muss aber noch mehr die Defensivarbeit verinnerlichen.

Kam zu seinem obligatorischen Kurzeinsatz für ein paar Minuten. Seine Zeit wird noch kommen. Robert Götz

