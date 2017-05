2017-05-13 00:04:12.0

Ein Turnier zum Saisonende

FCA-A-Junioren in Ostrau

Abschied nehmen von einer erfolgreichen Saison heißt es für die A-Junioren des FC Augsburg am Wochenende beim internationalen Yokohama Cup des FC Ostrau. Betreut wird die Mannschaft von Co-Trainer Markus Marchner, da Trainer Andreas Haidl verhindert ist. In Ostrach trifft das FCA-Team um Kapitän Lasse Jürgensen auf den Nord-Bundesligisten Hannover 96 (7. Platz), Sparta Prag und Red Bull Brasil. Gespannt darf man auf die Brasilianer aus Campinas sein. Der Verein wurde erst 2007 gegründet und arbeitet analog RB Leipzig. In dieser Auftaktbegegnung für den FCA wird die Mannschaft gefordert werden.

Nicht dabei ist der rumänische Junioren-Nationalspieler Alex Negrea, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Zudem wird U18 Nationalspieler Romario Rösch geschont, da er für das Länderspiel gegen Italien nominiert ist. „Wir werden auch Spieler des Jahrgangs 2000 mitnehmen,“ verrät Markus Marchner. Die andere Gruppe in Ostrach bilden der SC Freiburg, Dinamo Zagreb, VfL Bochum und der FC Watford aus England. (AZ)