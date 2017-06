2017-06-03 00:02:30.0

Frankenberger wird Chef im FCA-Nachwuchs

Mehrere neue Trainer im Jugendbereich

Der FC Augsburg bestätigte gestern, was unsere Zeitung schon vermeldet hatte: Alexander Frankenberger, bislang Co-Trainer von Manuel Baum bei der Bundesligamannschaft, wechselt zur neuen Saison auf den Posten des Cheftrainers Nachwuchs. Damit wird der 30-Jährige zugleich auch der Nachfolger von Baum auf dieser Position. Zusammen mit ihm war er im Dezember ins Trainer-Team der Lizenzmannschaft aufgerückt. Parallel dazu beginnt Frankenberger mit der Ausbildung zum Fußballlehrer.

Ein neues Gesicht wird es bei der U19 des FCA geben: Martin Lanzinger wird Trainer der A-Junioren in der Bundesliga Süd/Südwest. Der 30-Jährige hat ein Lehramtsstudium mit dem ersten Staatsexamen beendet und im März 2015 die Ausbildung zum Fußballlehrer abgeschlossen. Nach Trainerposten für BFV-Förderkader war Lanzinger zuletzt als Spielertrainer beim FC Moosinning aktiv. Zu seinen Fußballstationen als Spieler gehören die Nachwuchsabteilungen des TSV 1860 München und des FC Ismaning.

ANZEIGE

Andreas Haidl, der im Winter die U19 von Frankenberger übernommen hatte, kehrt zur U15 zurück. Dafür wird Yannic Thiel, der im vergangenen halben Jahr die U15 hauptverantwortlich betreut hat, Trainer der U16 in der Bayernliga.

Manager Stefan Reuter erhofft sich von der Personalplanung Impulse für die erste Mannschaft: „Die tolle Entwicklung in der Nachwuchsförderung zeigt sich in den Profi-Einsätzen von Raphael Framberger, Kevin Danso, Julian Günther-Schmidt und Tim Rieder. Diese Entwicklung wollen wir in den kommenden Jahren weiter vorantreiben.“ (AZ)