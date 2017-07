2017-07-07 00:05:17.0

Killian hat Spaß und gewinnt

LG-Athleten sammeln schwäbische Titel

Zwei Wochen vor der Bayerischen Leichtathletikmeisterschaft im Rosenaustadion zeigt sich der Schwäbische Rekordhalter Aleksandar Askovic in guter Form. Bei der Süddeutschen Meisterschaft in Wetzlar gewann der Sprinter der LG Augsburg über 100 Meter in 10,54 Sekunden die Bronzemedaille. Über 200 Meter wurde er Vierter.

Im Rahmen der Schwäbischen Meisterschaften verbesserte Florian Bauer seine persönliche Bestleistung über 400 Meter auf 51,52 Sekunden und wurde als Jugendlicher bei den Männern Vizemeister. Souverän den Titel holte sich Dennis Edelmann im Kugelstoßen (16,68 Meter) und Diskuswurf (40,04), jeweils vor seinem Bruder Joshua (13,24; 37,69), der auch im Speerwurf (51,34) Zweiter wurde.

ANZEIGE

Wieder Spaß an Wettkämpfen findet Leila Killian. Über 400 Meter gewann sie in 59,51 Sekunden sogar den Frauentitel. Im Schülerbereich (W12) überzeugte Enna Sophie Müller, der gleich drei Titel im Kugelstoßen, Diskuswerfen und Speerwerfen gelangen. (rew)