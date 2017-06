2017-06-22 00:07:21.0

Nur ein Abgang im Bärenkeller

Fußball-Kreisklassist ist breit aufgestellt

Breit aufgestellt geht Kreisklassist SpVgg Bärenkeller in die neue Saison der Gruppe Nordwest. „Mit unseren Trainern Armin Bosch für das Kreisklassenteam sowie Kurt Schauberger für unsere zweite Mannschaft sind wir weiterhin gut besetzt. Torwarttrainer bleibt Harald Kiechl,“ weiß Abteilungsleiter Michael Seitz zu berichten.

Dem einzigen Abgang, Timo Diesch (zum SV Hammerschmiede), stehen 19 Zugänge gegenüber. 14 davon kommen von den eigenen A-Junioren der SpVgg Bärenkeller. Thomas Täuber kehrt von SF Bachern zurück. Danny Thomas (Türkgücü Königsbrunn), Andre Heller (FC Langweid), Markus Illmer (SC Maisach) und Sayana Khongdy (A-Junioren TSV Friedberg) sind die restlichen Zugänge im Bärenkeller. Armin Bosch und Kurt Schauberger nehmen am 10. Juli das Vorbereitungstraining für die kommende Spielzeit auf.

Das erste Testspiel des Kreisklassenteams ist für den 16. Juli (17 Uhr) gegen den Kreisliga-Aufsteiger FC Stätzling II angesetzt. Die weiteren Spiele: 23. Juli SpVgg Bärenkeller gegen SV Hammerschmiede (17 Uhr) und 30. Juli (17 Uhr) Bärenkeller gegen SV Adelsried. Das Team der SpVgg Bärenkeller II spielt am 23. Juli (15 Uhr) gegen den SV Bonstetten und am 30. Juli (15 Uhr) gegen den SV Adelsried II. „Ein weiteres Spiel unserer beiden Mannschaften folgt noch. Für den Toto-Pokal haben wir nicht gemeldet,“ so Michael Seitz. (AZ)