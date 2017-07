2017-07-14 00:06:30.0

Usami macht einen kleinen Anfang

Trainer Baum lobt seine Spieler nach dem Testspiel-Erfolg

So gut gelaunt hat man Takashi Usami schon lange nicht mehr gesehen. Der Japaner, der in der vergangenen Spielzeit zu den „Sorgenkindern“ von Trainer Manuel Baum zählte, grinste am Mittwochabend über das ganze Gesicht. Usami gehörte im Testspiel gegen den 1.FC Kaiserslautern zu der Besetzung, die der Coach in der zweiten Hälfte auf den Rasen schickte, und zählte beim 2:0-Erfolg vor rund 1000 Zuschauern in Mals zu den auffälligsten Akteuren. Mit einem schönen Treffer gelang ihm das 2:0. „Es hat Spaß gemacht, aber wir müssen weiter Gas geben“, meinte der Stürmer nach der Partie.

Nach seiner verkorksten Saison bleibt er demütig: „Ich habe bei meinem Tor auch Glück gehabt. Mein Gegenspieler hat zuvor einen Fehler begangen.“ Ein Indiz, dass der Knoten bei ihm jetzt geplatzt ist, war diese Leistung gegen den Zweitligisten noch lange nicht, aber Usami hat einen kleinen Anfang gemacht. „Es war auch wichtig, dass wir uns Chancen erarbeitet haben. Wenn man zu Null spielt, ist das immer gut. Auch in einem Testspiel“, freute sich Usami.

Jeweils eine Halbzeit waren auch die Neuzugänge Michael Gregoritsch, Sergio Cordova und Rani Khedira im Einsatz. Trainer Baum konnte sich über keinen beklagen. „Cordova hat es gut gemacht und das 1:0 durch Bobadilla vorbereitet. Vielleicht passen ab und zu die Positionen noch nicht, aber er kann Bälle behaupten und versucht, in der Defensive mitzuarbeiten.“ Lob gab es auch für Khedira: „Er hat ein gutes Stellungsspiel gezeigt und viele Kopfballduelle gewonnen.“ Auch Gregoritsch bekam sein „Fleißbildchen“: „Er bewegt sich gut, ist immer anspielbereit und man hat gesehen, wenn er zum Schuss kommt, ist er gefährlich.“ (wla)