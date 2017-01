2017-01-19 14:33:30.0

Arbeitslosigkeit Arbeitslosenquote 2016 in Bayern so niedrig wie nie

Im vergangenen Jahr war die Arbeitslosenquote in Bayern so niedrig wie noch nie. Sie lag im Schnitt bei 3,5 Prozent. Seit 1994 wird der Jahresdurchschnitt berechnet.

Die Arbeitslosenquote in Bayern war im vergangenen Jahr im Schnitt so niedrig wie noch nie. Sie lag bei 3,5 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das sei die niedrigste Jahresdurchschnitts-Quote seit der Erhebung im Jahr 1994.

Gleichzeitig wurde mit 5,3 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ein neuer Höchststand erreicht. «Der bayerische Arbeitsmarkt erwies sich im Jahr 2016 als robust und aufnahmefähig», sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart.

Arbeitsmarkt startet gut ins Jahr 2017

Und alle Indikatoren sprächen dafür, «dass wir topfit in das Jahr 2017 starten». dpa, lby

