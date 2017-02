2017-02-14 11:18:25.0

München Autofahrer stoppt führerlosen Wagen mit waghalsigem Manöver

Ein Tesla-Fahrer hat auf der A9 bei München wohl einem Mann das Leben gerettet. Dabei riskierte er selbst einen Unfall.

Mit einem entschiedenen Fahrmanöver hat ein Tesla-Fahrer auf der A 9 bei München wohl das Leben eines Mannes gerettet. Der Fahrer des Luxus-Elektroautos war am frühen Montagabend auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs, als ihm ein Fahrzeug auffiel, das in Schlangenlinien fuhr. Laut Feuerwehr überholte er das Auto und stellte dabei fest, dass der etwa 50-jährige Fahrer sein Auto offenbar nicht mehr kontrollieren konnte.

Tesla-Fahrer stoppt unkontrolliertes Auto auf der A 9

Daraufhin alarmierte er Polizei und Feuerwehr - und schritt dann selbst ein. Er ließ das unkontrollierte Fahrzeug auf sein eigenes Auto auffahren, reduzierte dessen Geschwindigkeit und brachte es auf Höhe Garching-Süd zum Stehen. Dabei nahm der Tesla-Fahrer nicht nur Beschädigungen an seinem teuren Elektroauto in Kauf. Er setzte sich durch das Manöver auch selbst der Unfallgefahr aus. Als die Rettungskräfte eintrafen, standen die beiden Fahrzeuge auf der linken Fahrspur.

Der Unglücksfahrer hatte laut Feuerwehr eine schwerwiegende internistische Erkrankung und kam in ein Krankenhaus. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. cgal