2018-01-30 13:38:00.0

Wetter Bis zu minus 15 Grad: Winter kehrt nach Bayern zurück

Sonne, blauer Himmel und milde Temperaturen mitten im Winter sind ab Dienstag in Bayern zunächst passé. Der Winter kommt zurück.

Der Winter wagt ein Comeback. "Von Nord nach Süd überquert eine Kaltfront den Freistaat", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit. Die Kaltfront bringt erst Sturmböen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde und dann von Aschaffenburg bis Berchtesgaden nachts Minusgrade.

Bis zu minus 15 Grad erwartet

Der Mittwoch wird dem DWD zufolge mit 10 Grad in Bamberg und Nürnberg noch überwiegend mild. Ab Donnerstag wird es tagsüber in Kempten mit fünf Grad und in Oberstdorf mit sieben Grad nicht mehr so warm und sonnig wie zuvor.

In den Nächten kann es am Alpenrand und im Bayerischen Wald mit bis zu minus 15 Grad recht frostig werden. Nördlich der Donau wird es trüb und regnerisch. Im Süden fällt zu Beginn des Wochenendes Schnee. Bei Temperaturen zwischen null und drei Grad müssen sich Autofahrer am Freitag auf glatte Straßen einstellen.

Zehn Winter-Tipps für Autofahrer 1 von 10 vorherige Seite nächste Seite

Als Winterreifen gelten nur solche Reifen, die mit der Aufschrift „M + S“, einem Schneeflockensymbol oder einem Alpine-Symbol gekennzeichnet sind. Dies gilt auch für „Allwetter- oder Ganzjahresreifen“. Die Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 Millimeter.

In der kalten Jahreszeit ist generell mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr notwendig.

Starten Sie Ihre Fahrten früher als üblich und kalkulieren Sie längere Fahrzeiten ein.

Befreien Sie alle Fahrzeugscheiben vor Fahrtbeginn von Schnee und Eis.

Reduzieren Sie die Geschwindigkeit und meiden Sie Driftversuche bei schliddrigem Untergrund.

Der Bremsweg wird in der Regel länger, das Fahrzeug bricht unter Umständen aus. Die vermeintlichen Vorzüge von Allrad-Fahrzeugen spielen beim Bremsvorgang keine Rolle.

Halten Sie noch mehr Abstand.

Nicht vergessen: In der Dämmerung stets mit Licht fahren.

Meiden Sie kleine und ungeräumte Seitenstraßen. Geräumte Hauptstraßen mögen manchmal länger sein - aber meist besser geräumt.

Räumfahrzeuge sollten nicht überholt werden.

Mäßige bis geringe Lawinengefahr herrscht in den bayerischen Alpen. "Die Lawinensituation wird sich auch in den nächsten Tagen nicht wesentlich ändern", teilte der Lawinenwarndienst Bayern am Dienstag mit. (dpa/lby/AZ)