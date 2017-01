2017-01-22 14:55:00.0

Wetter Der Januar bleibt eiskalt

Der Januar bleibt frostig: Die Minustemperaturen haben Bayern weiterhin fest im Griff. Strahlender Sonnenschein sollte jedoch nicht vergessen machen: Es bleibt eiskalt.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden in der Nacht auf Sonntag in Reit im Winkl minus 19 Grad gemessen. Zweistellige Minus-Grade gab es unter anderem auch in Hof (minus 16) und Bamberg (minus 15).

Und frostig soll es zunächst in ganz Bayern weitergehen. "Der Dauerfrost bleibt und die Temperaturen werden mit minus sieben bis minus vier Grad tagsüber am Montag weiter sinken", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts in München. "Da sich auch die Sonne meist erst am Nachmittag zeigt, fühlt es sich noch kälter an". Nachts soll es bis zu eisigen minus 19 Grad runtergehen. Neuschnee ist erst mal nicht in Sicht.

Auch in der Region bleibt es eisig: Zum Wochestart kann das Thermometer in Augsburg am Montagmorgen auf bis zu 14 Grad minus sinken. Tagsüber wird es nicht wärmer als minuns sieben Grad. Zur Wochenmitte hin wird es ein wenig wärmer, doch die Temperaturen bleiben stets im Minusbereich. Am Mittwochnachmittag kann es bis zu minus zwei Grad warm werden. In wenigen Tagen wird klar sein, ob wir im Januar noch Plusgrade erreichen werden.

Laut Wetterexperte ist der Januar ungewöhnlich kalt. Seit mindestens zehn Jahren war es nicht mehr so lange frostig: "In München beispielsweise herrschen im Januar im Schnitt vier Grad. Diesen Wert haben wir bisher erst einmal erreicht."

Die Kälterekorde der letzten Jahre 1 von 9 vorherige Seite nächste Seite

Wo wurden in den vergangenen Jahren die kältesten Temperaturen gemessen? Unser Überblick verrät es:

7. Januar 2017: Minus 26 Grad im oberbayerischen Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) und im oberpfälzischen Schorndorf (Landkreis Cham).

18. Januar 2016: Minus 23,5 Grad zeigt das Thermometer im bayerischen Oberstdorf.

4. Februar 2015: In Merklingen auf der Schwäbischen Alb geht das Quecksilber auf minus 20,4 Grad zurück.

29. Dezember 2014: In Altheim an der oberen Donau fallen die Temperaturen auf minus 24,9 Grad

10. Februar 2013: In Oberstdorf herrschen minus 22,9 Grad.

6. Februar 2012: Minus 29,4 Grad werden in Oberstdorf gemessen.

Am 12. Februar 1929 werden im oberbayerischen Wolznach minus 37,8 Grad gemessen (DWD).

Der Wetterdienst Meteomedia verzeichnet die tiefste Lufttemperatur mit minus 45,9 Grad am 24. Dezember 2001 am Funtensee in Bayern

AZ/dpa