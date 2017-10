2017-10-13 11:46:05.0

Rosenheim Einbrecher hält fremde Wohnung für eigene - und legt sich schlafen

In der Nacht auf Freitag ist ein 20-jähriger Student in Rosenheim in zwei Wohnungen eingebrochen. Die zweite hielt er für die eigene - und machte es sich gemütlich.

In Rosenheim hat die Polizei am Freitag, den 13. Oktober, einen Einbrecher festgenommen, der sich in einer fremden Wohnung offenbar wie zuhause fühlte. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)