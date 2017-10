2017-10-22 08:06:49.0

Kino "Fack Ju Göhte 3" feiert Weltpremiere in München

"Fack Ju Göhte 3" startet in der kommenden Woche in den Kinos. Die Premiere gibt es schon am heutigen Sonntag in München. Auch die Schauspieler sind dabei.

Frauenschwarm Elyas M’Barek ist bei der Premiere von "Fack Ju Göhte 3" in München dabei. Foto: Gregor Fischer, dpa (Archiv)