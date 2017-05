2017-05-01 13:58:18.0

Kreis Freising Frau nach Volksfest brutal vergewaltigt - Fahndung nach zwei Männern

In der Nähe des Münchner Flughafens wurde eine 26-jährige Frau brutal vergewaltigt. Die Polizei sucht nach zwei Männern.

Nach einer brutalen Vergewaltigung in der Nähe des Münchner Flughafens fahndet die Polizei nach zwei tatverdächtigen Männern. Eine junge Frau war nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen allein auf dem Heimweg von einem Volksfest zu ihrem Hotel, als sie von einem unbekannten Mann überfallen und missbraucht wurde.

Die aus Spanien stammende 26-Jährige wurde erst am Morgen stark unterkühlt in der Nähe des südlichen Flughafen-Besucherhügels von einem Jogger gefunden. Rettungskräfte brachten sie anschließend in ein Krankenhaus.

Polizei fahndet nach zwei Männern

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte sich die Frau auf dem Volksfest mit zwei Männern unterhalten, die zunehmend aufdringlich wurden. Freunde der jungen Frau wiesen die beiden Männer zurecht. Daraufhin hätten sich diese entschuldigt und entfernt. Ob einer dieser beiden Männer mit der Tat in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. dpa, lby