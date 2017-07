2017-07-09 11:19:46.0

Oberbayern Mann läuft mit Axt durch Wohnhaus und schlägt auf Türen ein

Ein Mann läuft in der Nacht in Rott am Inn mit einer Axt durch ein Wohnhaus. Ein Spezialeinsatzkommando nimmt den Mann fest.

Im oberbayerischen Rott am Inn hat in der Nacht auf Sonntag ein Mann in einem Mehrfamilienhaus randaliert. Wie die Polizei berichtet, ging der Bewohner mit einer Axt durch das Gebäude, beschädigte Wohnungstüren und bedrohte andere Hausbewohner. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 3 Uhr morgens.

Die Polizei rückte mit einem Großangebot an, holte die anderen Bewohner aus dem Haus und umstellte das Gebäude. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Mann in dessen Wohnung fest. Nach Polizeiangaben befand er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Wie die Polizei berichtet, wurde niemand verletzt. Den Mann erwarteten mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Bedrohung und Sachbeschädigung, hieß es. AZ