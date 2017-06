2017-06-29 18:48:01.0

Unterföhring Medienbericht: Verletzte Polizistin wird wohl nicht mehr aufwachen

Die seit der Schießerei in Unterföhring im Koma liegende Polizistin wird wohl nicht mehr aufwachen. Das berichtet der Münchner Merkur.

Nach Angaben des Münchner Merkur können die Ärzte offenbar nichts mehr für die 26-Jährige tun. Diese niederschmetternde Botschaft habe sich am Donnerstag durch alle Dienststellen der Münchner Polizei verbreitet, berichtet der Münchner Merkur.

Die Polizistin war am 13. Juni bei einer Schießerei im S-Bahnhof Unterföhring verletzt worden. Ein offenbar geistig verwirrter 37-Jähriger hatte einem Polizisten bei einer Rangelei die Pistole entrissen und dessen 26 Jahre alter Kollegin in den Kopf geschossen. Auch zwei Passanten wurden getroffen. Der Mann, der in Oberbayern geboren wurde, lebte zuletzt bei seinem Vater in den USA. AZ