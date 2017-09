2017-09-19 14:53:00.0

Region Meteorologe erwartet goldene Herbsttage

Kommt jetzt der Altweibersommer? Die Vorhersage der kommenden Tage verspricht weniger Wolken und mehr Sonne. Nachts und morgens bleibt es herbstlich. Von Magdalena Rolle

Momentan heißt es noch Ausharren unter der Wolkendecke - ab Donnerstag bricht dann die Sonne durch und es wird besser, berichtet der Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor.

"Das Höhentief, das über uns gelegen hat, verzieht sich vorübergehend" und es bleibt bis Samstag trocken und recht freundlich. Nachts können die Temperaturen zwar auf unter 5 Grad fallen und der Morgen beginnt mit Frühnebel, nachmittags steigen die Temperaturen dann aber auf sonnige 18 Grad. "Die Vorhersage für Sonntag ist noch abzuwarten", erklärt Schmidt. Möglicherweise kommt das Höhentief vom Balkan her noch einmal zurück.

Ab Dienstag nächster Woche wird es wieder etwas freundlicher. Von Westen her zieht ein Hochdruckgebiet und bringt „sehr wahrscheinlich nochmal wärmere Luft, “ kündigt der Meteorologe an. Im Verlauf der Woche steigen die Temperaturen auf über 20 Grad am Nachmittag und bescheren doch noch goldene Herbsttage.

Schnee in den Alpen

Während in den Hochlagen des Allgäus in den vergangenen Tagen bereits vereinzelter Schneefall eingesetzt hat, bleibt der Raum Augsburg definitiv noch von Minusgraden verschont, bestätigt Schmidt. Schnee ist also vorübergehend noch nicht in Aussicht und es kann sich stattdessen auf einen Anflug von "Altweibersommer" eingestellt werden.

Autofahrer aufgepasst

Die kommende Woche wird von teils starkem Nebel begleitet. Der Frühnebel löst sich nur gemächlich auf und kann auch noch bis zum Vormittag die Sicht auf den Straßen erschweren.