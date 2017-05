2017-05-18 14:04:07.0

Ostallgäu Motorradfahrer stirbt bei Marktoberdorf nach Unfall mit Traktor

Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist in der Nacht zu Donnerstag den Verletzungen erlegen, die er sich bei einem Unfall nahe Marktoberdorf (Ostallgäu) zugezogen hatte.

Der Motorradfahrer war am Mittwochabend auf der Staatsstraße 2008 von Balteratsried in Richtung Marktoberdorf mit einem Traktor zusammengestoßen. Der 42 Jahre alte Traktorfahrer wollte mit seinem Gespann von Sulzschneid her kommend die Staatsstraße überqueren. Der Motorradfahrer, der laut Polizei Vorfahrt hatte, prallte gegen die Seite des an den Traktor angehängten Ladewagens.

Der 50-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wo er in der Nacht seinen schweren Verletzungen erlag. Der Traktorfahrer wurde nicht verletzt. Die Staatsstraße 2008 war zur Verkehrsunfallaufnahme halbseitig gesperrt worden. AZ