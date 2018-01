2018-01-15 09:23:00.0

Region Regen, Schnee, Wind - es wird ungemütlich

Mit Regen, Schnee und Graupel sind die Wetteraussichten für diese Woche alles andere als rosig. Es wird kalt, nass und windig in der Region Augsburg.

Wer schon langsam genug von Kälte und Schnee hat, für den gibt es schlechte Nachrichten. In dieser Woche wird es wieder nass und ungemütlich - und Schnee wird dabei auch nicht ausbleiben.

Viele Wolken zum Wochenstart

Am Montag zieht sich die hochnebelartige Bewölkung laut dem Deutschen Wetterdienst zunächst zurück, am späteren Nachmittag breiten sich bei bis zu sechs Grad aber dichte Wolken aus. In der Nacht auf Dienstag sinkt die Schneefallgrenze auf 600 Meter. Der Tag wird vielerorts nass und mit sieben Grad vergleichsweise mild. Jedoch ist mit einem frischen bis starken Wind zu rechnen. Gebietsweise kann es laut Wetterkontor sogar zu Böen mit einer Windstärke von 63 Stundenkilometern (Windstärke 8) in der Region Augsburg kommen.

In der Nacht zum Mittwoch wird der Regen stärker und geht zum Teil in Schnee über. Durch den Schneematsch kann es auf den Straßen teilweise rutschig werden. Das ändert sich auch während des Tages kaum. Immer wieder ziehen Schneeregen- und Graupelschauer durch. Vereinzelt sind auch kurze Wintergewitter möglich. Bei etwa vier Grad weht mit etwa 67 Stundenkilometern ein ähnlich starker Wind wie am Vortag.

Das Wochenende wird kalt

Auch ab Donnerstag ändert sich das Wetter kaum. Zum Wochenende könnte die Schneefallgrenze bei drei bis minus zwei Grad noch weiter sinken. AZ