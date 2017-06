2017-06-09 12:00:15.0

Wetter Sonnige Aussichten? So wird das Wetter am Wochenende

Das Wochenende startet mit einer nächtlichen Dusche. Dann wird es wärmer. Doch reicht das, um ins Freibad oder an den See zu gehen, und drohen Gewitter? Von Andreas Baumer

Was war das nur für eine Woche: Fast musste man die Herbstsachen auspacken, so frisch wurde es zwischenzeitlich. Doch pünktlich zum Wochenende scheinen die Temperaturen wieder nach oben zu klettern. Davor wird es Freitagnacht zuerst einmal ungemütlich.

Eine Kaltfront zieht von Westen heran. "Nachts ist in der Region mit Schauern und Gewittern zu rechnen", sagt Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Der DWD warnt sogar vor Sturmböen von bis zu 90 Stundenkilometer und Hagel. Im Allgäu kann es noch am Samstagvormittag zu Unwettern kommen.

Samstags bleibt es im Allgäu kühler

Spätestens ab Samstagmittag zeigt sich das Wetter in der Region aber von seiner besseren Seite. Auch im Allgäu bleibt es dann trocken. Der Himmel klart auf. Immer stärker kommt die Sonne durch. 21 bis 25 Grad sagt der Wetterdienst für den nördlichen Teil Schwabens voraus. Im Allgäu bleibt es ein bisschen kühler.

Auch in den Bergen wird es wärmer. "Auf 2000 Höhenmetern wird es voraussichtlich bis zu zwölf, auf der Zugspitze bis zu vier Grad plus haben", sagt Wolz. Und am Sonntag?

Am Sonntag wird es auch in den Bergen warm

Da ziehen die Temperaturen kräftig an. 27 bis 30 Grad und Sonne pur prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. "Am Bodensee kann es noch einen Tick heißer werden", sagt Wolz. Selbst Bergwanderer bekommen etwas von den sommerlichen Temperaturen ab (hier geben wir 11 Tipps für Tagestouren). 17 Grad auf 2000 und 12 Grad auf 3000 Metern sagt der Deutsche Wetterdienst voraus.

Gewitter drohen am Sonntag übrigens nicht mehr. Schauer werden frühestens für Montag erwartet. Badefreunde können sich dennoch auf die kommende Woche freuen. "Wir bleiben im sommerlich-warmen Bereich", sagt Wolz. Heißt: 10 Grad sind fürs Erste Geschichte, Mitte 20 Grad der Normalfall.