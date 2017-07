2017-07-13 11:46:00.0

Tänzelfest 2017 Tänzelfest: Heute startet in Kaufbeuren Bayerns ältestes Kinderfest

Beim Tänzelfest spielen Kinder die Hauptrolle: Seit mehr als 350 Jahren wird es in Kaufbeuren gefeiert. Das Tänzelfest 2017 startet heute Abend und läuft bis zum 24. Juli.

Das Tänzelfest in Kaufbeuren gilt als ältestes historisches Kinderfest Bayerns. Jedes Jahr kommen rund 50.000 Besucher in die Stadt um das Fest zu besuchen und zu sehen, wie unzählige Kinder in historischen Gewändern die Geschichte ihrer Stadt nachspielen. Das Tänzelfest 2017 findet von Donnerstag, 13. Juli, bis Montag, 24. Juli, statt.

Wie immer finden zwei große Festumzüge statt, dieses Jahr am Sonntag, 16. Juli, und Montag, 17. Juli, jeweils um 14.30 Uhr. An beiden Tagen zieht eine Stunde zuvor ein symbolischer Kaiser Maximilian I. feierlich in die Stadt ein. Vor dem Rathaus huldigen ihm dann Untertanen, Obrigkeit und Stadträte. Dann startet der Zug durch Kaufbeurens Innenstadt. Der Zug stellt einen Überblick über die Stadtgeschichte nach, von der Karolinger- bis zur Biedermeierzeit. Am Zug sind rund 1650 Kinder - alle in historischen Gewändern - beteiligt. Außerdem gibt es 35 Festwägen und etwa 170 Reitpferde.

Tänzelfest 2017: Kinder stellen die Stadtgeschichte nach

Das Tänzelfest feiern die Kaufbeurer schon seit rund 350 Jahren. Nach Angaben des Festvereins hat Kaiser Maximilian I. im 15. Jahrhundert die damalige Freie Reichsstadt mindestens 14 mal besucht. Deshalb stellen Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren auch heute noch den Besuch des Kaisers samt Gefolge nach.

Eröffnet wird das Fest heute Abend um 20:30 mit einer bunten Feier. Zur Tradition gehört auch ein ökumenischer Gottesdienst, der ein halbe Stunde vor der Eröffnungsfeier beginnt und bei dem die Kinder gesegnet werden.

Danach sehen die Besucher ein Theaterstück mit Musik und Tanz, passend zum jährlich wechselnde Motto. Dabei wirken eine Vielzahl Kaufbeurer Vereine, Musiker, Sänger oder Tänzer mit. Außerdem singen alle gemeinsam das Kaufbeurer Heimatlied.

Das Kaufbeurer Tänzelfest, das alljährlich im Juli gefeiert wird, gilt als das älteste historische Kinderfest Bayerns. Es dauert zwölf Tage. Es steht unter dem Motto "Kinder spielen die Geschichte ihrer Stadt".

Eröffnet wird es am Donnerstag, 11. Juli, um 20 Uhr im Tanzrondell beim Festplatz (bei Regen im Fliegerhorst).

Das Historische Lagerleben, in der sich die Kaufbeurer Innenstadt wieder in die mittelalterliche freie Reichsstadt zurückverwandelt, dauert am Freitag, 12. Juli, von 19 bis 1 Uhr und am Samstag, 13. Juli, von 18 bis 1 Uhr.

Zentrales Element des Tänzelfestes sind die Festzüge mit einem Querschnitt durch die Geschichte Kaufbeurens von der Gründung bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Daran sind etwa 1700 Kinder in historischen Trachten, 170 Pferde, viele Kutschen, Festwagen und Musikgruppen beteiligt. Los geht es am Sonntag und Montag, 14. und 15. Juli, um 13.30 Uhr mit dem Einzug Kaiser Maximilians vor dem Rathaus. Die Festumzüge beginnen jeweils um 14.30 Uhr.

Von Samstag, 13. Juli, bis Montag, 22. Juli, geht es auch noch im Festzelt und auf dem Rummelplatz am Tänzelfestplatz rund. (mib)

In der Innenstadt erleben die Besucher in den kommenden Tagen dann unter anderem einen Zunfttänze, ein historisches Lagerleben, den Große Kaufbeurer Zapfenstreich der Tänzelfest-Knabenkapelle und das traditionelle Adlerschießen. Den Häfelesmarkt - einem Markt wie im Mittelalter - halten kindliche Handwerker am Samstag, Sonntag und Montag am ersten Wochenende ab. Das komplette Programm finden Sie auf der Internetseite der Organisatoren.

Die Darsteller sind Kinder, aber das Tänzelfest spricht alle Altersgruppen an. Am Mittwoch (19. Juli) gibt es im Festzelt ab 14 Uhr auch einen "Tänzeltag der Alten" für Senioren. Am Samstag, 22 Juli, findet im Stadttheater ein Volksmusikabend statt. Der Vergnügungspark auf dem Festplatz ist von 15. Juli bis 24. Juli geöffnet.

Die Organisatoren bitten darum, in diesem Jahr, wegen der aktuellen Sicherheitslage, keine Taschen und Rucksäcke mit auf das Gelände zu nehmen. AZ