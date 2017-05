2017-05-05 06:34:33.0

Region Augsburg Tipps zum Wochenende: Nicht nur die Plärrer-Verlängerung wird gefeiert

Das schlechte Wetter gewährt ein weiteres Wochenende mit dem Osterplärrer. Doch auch sonst ist am Wochenende viel los. Ein paar Tipps. Von Jonas Voss

Das Wochenende naht und in Augsburg gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten zu tanzen, zu lachen und zu feiern. Unsere Tipps für die kommenden Tage finden Sie hier:

Augsburger Plärrer: Das letzte Wochenende des Osterplärrers steht an. Bei gutem Wetter kann man flanieren und die verschiedenen Attraktionen genießen, Stimmung gibt's garantiert auch im Bierzelt. Welches Programm zur Verlängerung geboten ist, ist hier nachzulesen: Plärrer geht ab heute in die zweite Runde - mit Einschränkungen

Augsburg feiert bei schönstem Wetter auf dem Plärrer

Kirschblütenfest in Oberhausen: Das Kirschblütenfest am Oberhauser Bahnhof geht das ganze Wochenende. Viele regionale Künstler bieten dabei dem Publikum ein feines Musikprogramm und sorgen für Unterhaltung. Los geht's am Freitag um 19.30 Uhr mit Dub à la Pub.

Bayern-Krautrock, Comedy und Berliner Techno am Freitag

Kofelgschroa in der Kantine Augsburg: "Es gibt nix und Niemanden, der klingt wie Kofelgschroa." Sagen auch die Hessen von der FAZ. Die vier Jungs aus Oberammergau mischen Bayern-Krautrock und traditionelle Volksmusik, so entsteht ein ganz eigener Sound. Rockig, provokant und faszinierend. Einlass ab 20.30 Uhr, Karten gibt's im Vorverkauf ab 18 Euro zzgl. Gebühren. An der Abendkasse kostet es 22 Euro.

Ausbilder Schmidt im Parktheater Göggingen: Ausbilder Schmidt hat einen neuen Plan für die Menschheit. "Weltfrieden- notfalls mit Gewalt" lautet seine Devise. Seine Methoden sind dabei oft direkt, aber immer sehr effektiv. Aktuelle Themen der Politik vermischen sich dabei mit Anekdoten aus seiner Chaosfamilie und dem neuen Ausbildungsmodell des Verteidigungsministeriums. Beginn ist 20 Uhr, Tickets gibt es ab 19 Euro.

Electric Sundown feat. Rey&Kjavik im Bungalow: Für alle Nachteulen und Technofans hält der Bungalow am Freitag ein besonderes Schmankerl bereit. Aus Berlin gibt sich der TechnoDj Rey&Kjavik die Ehre. Sein Label "Katermukke" ist in der Szene für die große Qualität seiner Künstler bekannt, auch er ist da keine Ausnahme. Einlass ab 23 Uhr.

Folk aus St. Petersburg und das STAC-Festival am Samstag

Dobranotch im Provino Club: Ein wildes Potpourri aus verschiedenen Musikstilen bietet die Band aus St. Petersburg. Die Mitglieder stammen aus allen Teilen der ehemaligen Sowjetunion und haben sich in Frankreich kennengelernt. Sicherlich mit ein Grund für ihre Offenheit gegenüber verschiedensten Musikstilen. Sie mischt Klezmer mit Balkan-Folk, russischen und arabischen Rhythmen und viel schrägem Humor. Die Band ist seit über 15 Jahren international unterwegs, und das erfolgreich. Support ist geboten, unter anderem ist Chris Busietta vor Ort - ein preisgekrönter Opern- und Musicaldarsteller. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt kostet 13 Euro.

STAC-Festival im Kongress am Park: Zum fünfjährigen Jubiläum hat das STAC-Festival eine größere Location gefunden. Im Kongress am Park können regionale, darstellende Künstler ihr Können präsentieren. Dieses Jahr steht die regionale Tanzszene im Mittelpunkt. Über 60 Tanzgruppen und 800 Künstler zeigen ein buntes Programm in zwei Shows. Nachmittags von 13 bis 16 Uhr zeigen Jugendtanzgruppen ihr Talent auf der Bühne. Die Abendshow beginnt um 19 Uhr, Tickets gibt es für acht Euro.

Frühlingsfest und Kabarett am Sonntag

Frühlingsfest im Interkulturellen Garten: Hinter dem Reese-Theater im Kulturpark West kommen am Sonntag nicht nur Gartenfreunde auf ihre Kosten. Der Arbeitskreis Urbane Gärten Augsburg veranstaltet einen Gartenflohmarkt und Jungpflanzenabgabe, bietet aber auch musikalische Unterhaltung durch "Musique in Aspic", "Kanape" und die "Urban Woodwalkers". Neben Infoständen rund um die Themen Garten und Naturschutz wird es einen Flohmarkt geben. Gartengeräte, Gartenbücher, Saatgut oder Pflanzen können dort erworben werden, es findet kein Privatverkauf statt. Der Erlös fließt als Spende an gemeinnützige Projekte des AK Urbane Gärten. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

Maxi Schafroth in der Stadthalle Neusäß: Auf die "Faszination Allgäu" folgte Maxi Schafroths zweiter Geniestreich, die "Faszination Bayern". Das Bundesland bringt er allen Freunden des Kabaretts mit brandaktuellen Seitenhieben auf Politiker und Einheimische näher. Vor seinen Pointen ist auch das Publikum nicht gefeit, es wird vielmehr mit einbezogen in seine Performance. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, Karten gibt es ab 19 Euro.