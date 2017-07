2017-07-20 15:18:08.0

TV-Rechte Bericht: ARD will Rechte für Formel 1

Seit Jahrzehnten überträgt RTL die Formel 1. Jetzt bekommt der Sender offenbar Konkurrenz von der ARD. Auch die DTM könnte einen neuen Sendeplatz bekommen.

RTL bekommt offenbar Konkurrenz bei den Übertragungsrechten der Formel 1. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist der öffentlich-rechtliche Sender an den Rechten ab der Saison 2018 interessiert und steht dafür bereits in Verhandlungen.

Eine Ablösung des Privatsenders wäre ein Paukenschlag. RTL zeigt seit 1991 die Königsklasse des Motorsports live. Der Vertrag endet nach dieser Saison.

TV-Rechte für Formel 1: ARD macht RTL Konkurrenz

Laut FAZ-Bericht wäre im Falle des Zuschlags für die ARD der SWR zuständig für die Formel 1-Übertragungen. Möglich wäre es, dass die ARD im Gegenzug die Rechte an der DTM an RTL abgibt. Die Tourenwagen-Serie zieht jedoch in der Regel weniger Zuschauer vor den Fernseher als die Formel 1.

Die ARD wollte der FAZ das Gerücht nicht kommentieren: „Zu laufenden Ausschreibungsverfahren äußern wir uns grundsätzlich nicht“, teilte Sportkoordinator Axel Balkausky mit.

Formel-1-Rechte: Entscheidung nach der Sommerpause erwartet

Die Entscheidung darüber, wer von der kommenden Saison an die Formel 1 in Deutschland überträgt, wird nach der Sommerpause erwartet - Ende August oder Anfang Dezember. (AZ)