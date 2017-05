2017-05-12 17:18:18.0

Podcasts Charts und Suchmaschinen: So finden Sie interessante Podcasts

Das Podcast-Angebot in Apps und bei Streaminganbietern ist nahezu unüberschaubar. Und auch Themen gibt es viele. Doch wie findet man das, was einen interessiert?

Eine Podcast-Datenbank wäre hilfreich

«Das ist ein Riesenproblem, das es nicht so etwas gibt wie eine Riesen-Datenbank aller Podcasts», sagt Christian Bollert, Geschäftsführer des Radiosenders Detektor.fm, bei dem viele Inhalte auch als Podcast ausgespielt werden. «Viele Nutzer entdecken Inhalte über Mund-zu-Mund-Empfehlungen oder Hinweise in anderen Podcasts.» Zum Beispiel bei Spotify kann man einen Link über Messenger-Apps an Freunde schicken.

Darüber hinaus gibt es die iTunes-Charts, in denen die beliebtesten Inhalte aufgeführt sind. Oft gibt es verschiedene Kategorien - etwa Lifestyle, Nachrichten oder Comedy. So kann man sich ungefähr orientieren.

Über Podcast-Suchmaschinen Neues finden

Eine weitere Möglichkeit sind Podcast-Suchmaschinen. Eine davon ist audiosear.ch. Dort können Nutzer Zitate aus Podcasts eingeben oder Stichworte zu Inhalten - dann spuckt die Suchmaschine passende Podcasts aus. Die Suchmaschine durchsucht dabei das gesprochene Wort, und die entsprechende Stelle kann man direkt auf der Seite anhören. Deutsche Audio-Inhalte ließen sich dort aber nicht finden.

Die Seite listennotes.com hat dagegen auch deutsche Podcasts gelistet. Sie durchsucht aber nur die Beschreibungen und Titel der Angebote. Ein weiteres Angebot ist spaactor.com. Diese Suchmaschine listet neben Podcasts auch Radio- und Filmbeiträge auf. dpa/tmn

