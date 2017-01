2017-01-13 12:17:59.0

Inklumoji Emojis mit Behinderung: Aktion Mensch entwickelt App

Die Sozialorganisation Aktion Mensch entwickelt eine App mit Emojis, Icons und Gifs, die Menschen und Tiere mit Behinderung zeigen. Inklumoji soll Vielfalt und Inklusion fördern.

Digitale Unterhaltungen ohne Emojis sind mittlerweile fast unvorstellbar. Sie sind zum digitalen Ersatz für Gefühle, für Mimik und sogar Satzzeichen geworden. Sie ergänzen und verschönern Texte und Nachrichten. Auch die Sozialorganisation Aktion Mensch weiß, dass ohne Emojis heutzutage nichts mehr geht. Deshalb gibt es jetzt ein Set aus 27 Emojis, Icons und Gifs, das Inklusion fördern soll und kostenlos heruntergeladen werden kann: Inklumoji heißt die App und zeigt Menschen und Tiere mit Behinderung.

Was steckt hinter der Idee? "Wenn es um das Thema Behinderung ging, endete die Fantasie in der digitalen Unterhaltung bisher. Um das zu ändern und mehr Vielfalt in die Emoji-Welt zu bringen, haben wir jetzt die Tastatur-App Inklumoji entwickelt", schreibt die Aktion Mensch auf ihrer Homepage. Ein Mädchen im Rollstuhl, ein Läufer mit Prothese oder eine Malerin ohne Arme. Die bunten, fröhlichen Inklumojis sollen helfen, Menschen mit Behinderung in den Alltag einzubinden.

Ab sofort kann die App kostenlos im App Store oder im Google Play Store heruntergeladen und aktiviert werden. lur