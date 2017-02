2017-02-07 14:28:05.0

"Webstars 2017" Im neuen Panini-Album lassen sich Selfies von YouTube-Stars sammeln

Jetzt werden YouTuber statt Fußballer gesammelt. Ab Donnerstag gibt es das "Webstars 2017"-Panini-Album voller Selfies von YouTube-, Instagram- und Web-Berühmtheiten. Von Luisa Riß

Fußball war wohl gestern. Jetzt gibt es Social-Media-Stars zum Tauschen und Sammeln. Am Donnerstag erscheint das "Webstars 2017"-Heft des Hamburger Unternehmens Juststickit. Selfies von 201 mehr oder weniger großen Netz-Berühmtheiten gilt es in das Album zu kleben.

Die Macher des Albums, Alex Böker und Oliver Wurm, haben schon mehr als 30 Panini-Hefte zu Städten, Bundesländern und Regionen entworfen. Im Interview mit dem Technologie-Magazin Wired verraten sie den simplen Grund für das "Webstars 2017"-Sammelalbum: "Weil 2017 keine WM ist, sammelt man dieses Jahr statt Messi, Ronaldo oder Müller halt die Stars aus YouTube, Instagram und Musical.ly."

"Webstars 2017": Internet-Sternchen im Panini-Album

Die Mischung der Internet-Sternchen scheint kunterbunt zu sein. "Sehr viele Gesichter kennt man schon, andere entdeckt man jetzt eben neu", erzählen die Erfinder.

Der Webvideo-Künstler und -Produzent AlexiBexi zeigt in einem Tweet schon mal vorab sein verrücktes Klebe-Selfie:

Und der bekannte YouTube-Nachrichtenmann MrTrashpack bestätigt in einem Video, dass jeder Netzstar unentgeltlich sein Selfie für das Sammel-Album zur Verfügung gestellt hat. "Kein YouTuber kriegt Geld dafür, dass er in diesem Heftchen drin ist", sagt MrTrashpack. "Also jeder ist eigentlich nur geil darauf, einen Sticker von sich zu haben, in einem Panini-Album."

Auch "Die Lochis", die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, die für Youtube eigene Songs und Sketche produzieren und die "Rocket Beans", die das Gaming-TV revolutionierten, sind in dem Heft zu finden. Ebenso wie Trash-Youtuber Simon Desue und der Internet-Heimwerker Fynn Kliemann. Und das sind nur einige wenige Namen, die im "Webstars 2017" vertreten sind und einem vielleicht irgendwie bekannt vorkommen!?

Info: Die Sticker wird es nicht nur online, sondern auch wie üblich am Kiosk zu kaufen geben - den Fünferpack für 60 Cent. Das Panini-Album kostet 1,95 Euro.