  Kylie Jenner bringt "Snapchat"-Aktie zum Absturz  

24,5 Millionen Follower auf Twitter, 104 Millionen Abonennten auf Instagram: Reality-TV-Sternchen und Make-Up-Mogulin Kylie Jenner ist auch in den sozialen Netzwerken ein Star. So sehr, dass mit einem einfachen Tweet eine ganze Aktie abstürzen kann.

Am Donnerstag twitterte die frischgebackene Mutter, Snapchat nach einem Update nicht mehr zu nutzen - doch damit trug Kylie Jenner erheblich zum Absturz der Aktie der App-Betreiberfirma Snap bei.

Der Kurs sank zeitweise um fast acht Prozent, was in Börsenwert etwa 1,7 Milliarden Dollar entspricht. Am Ende schloss die Aktie gut sechs Prozent schwächer.

Die 20-Jährige hatte sich auf Twitter lediglich bei ihren Fans erkundigen wollen, ob sie die Einzige sei, die die Snapchat-App zurzeit nicht mehr öffne. Damit setzte die Halbschwester von Reality-TV-Star Kim Kardashian den Kontroversen um die Neugestaltung der App jedoch die Krone auf.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.