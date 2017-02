2017-02-17 10:45:23.0

Kulthandy Nokia 3310 - das Comeback eines Klassikers

Das Nokia 3310 ist Kult – nun soll es eine Neuauflage des Handys geben. Von Daniela Fischer

Dieses Handy ist unvergessen. Nostalgiker bewahren es noch heute irgendwo in einer Schublade auf, war es doch ihr erstes Mobiltelefon. Und irgendwie auch das beste, das sie je hatten – zumindest in der Erinnerung. Das Nokia 3310 kam im Jahr 2000 auf den Markt, quasi in der mobilfunktechnischen Steinzeit. Es war klein, schlicht, robust und vor allem ausdauernd. Das Ding hatte eine Akkulaufleistung, die heute keine zehn Smartphones zusammen erreichen. Und dann war da ja auch noch „Snake“, der Spieleklassiker. Es soll sogar Menschen geben, die sich das Handy nur wegen der Schlange, die sich auf kleinen, graugrünlichen Displays bloß nicht in den Schwanz beißen darf, geholt haben. Jedenfalls: Das Modell 3310 verkaufte sich 126 Millionen Mal.

Wer jetzt sentimental geworden ist, für den gibt es eine gute Nachricht: Die Legende soll zurückkehren. Die finnische Firma mit dem einprägsamen Namen HMD Global Oy, die exklusiv Telefone unter dem Markennamen Nokia herstellen darf, plant angeblich ein Comeback. Das neuzeitliche 3310 soll schon Ende Februar neben anderen, richtigen Neuerscheinungen auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt werden.

ANZEIGE

Über das neue alte Gerät ist, abseits des Preises von irgendwie putzigen 60 Euro, noch nichts bekannt. Ob es mehr kann als das Original? Was ist mit Internet? Mit Whatsapp? Echten Fans ist das vermutlich egal. Solange man damit „Snake“ spielen kann.

Lesen Sie auch: Nokia 3310: Das (fast) unzerstörbare Handy kehrt zurück