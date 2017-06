2017-06-24 08:59:00.0

Google Doodle Taekwondo-Weltmeisterschaft 2017: Das bedeutet das Google Doodle

Die Taekwondo-Weltmeisterschaft 2017 bekommt heute ein eigenes Google Doodle. Was steckt hinter dem Turnier und dem Kampfsport?

Durch die Taekwondo-Weltmeisterschaft 2017 sind heute am 24. Juni Kämpfer im Google-Schriftzug zu sehen. Der internationale Wettbewerb in Südkorea hat in vielen Ländern ein Doodle bekommen - auch in Deutschland.

Die Taekwondo-Weltmeisterschaft findet alles zwei Jahre statt. In diesem Jahr treten die Kämpfer im südkoreanischen Muju gegeneinander an. Rund 1000 Kämpfer aus über 180 Ländern sind bei dem Wettbewerb dabei, der am heutigen Samstag startet und bis zum 30. Juni läuft. Auch aus Deutschland treten Sportler an.

ANZEIGE

Muju lädt 2017 bereits zum sieben Mal zu dem Turnier. Die erste Taekwondo-Weltmeisterschaft fand 1973 ebenfalls in Südkorea statt, allerdings nicht in Muju, sondern in Seoul.

Taekwondo-Weltmeisterschaft 2017: Google Doodle ehrt Kampfsport

Dass die Taekwondo-Weltmeisterschaft 2017 wieder einmal in Südkorea stattfindet, ist passend. Schließlich handelt es sich um einen koreanischen Kampfsport. Die drei Silben stehen dabei für die Worte Fußtechnik (tae), Handtechnik (kwon) und Weg (do).

Taekwondo hat sich aus Karate entwickelt und zeigt dabei Ähnlichkeiten zu diesem Kampfsport. Dennoch unterscheidet sich Taekwondo im Stil deutlich. Die Techniken werden vor allem durch Schnelligkeit und Dynamik geprägt.

Wie bei anderen Kampfsporten gibt es ein Gürtelsystem. Anfänger beginnen mit dem weißen Gürtel und können sich verbessern, bis sie vielleicht irgendwann den schwarzen Gürtel der Meister tragen.

Google Doodle zur Taekwondo-Weltmeisterschaft 2017 ist farbenfroh

Bei der Taekwondo-Weltmeisterschaft 2017 bringt der Kampfsport Kämpfer aus vielen Ländern zum fairen Wettstreit zusammen. Passend dazu ist das Google Doodle heute bunt.

Ein Comic-Kämpfer zeigt im Google-Schriftzug Kampftechniken und wechselt dabei mehrmals Aussehen und Farbe. Google schreibt selbst dazu: "Das Doodle soll Gemeinschaft und Vielseitigkeit ausdrücken." sge