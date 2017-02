2017-02-22 16:11:51.0

Mobile World Congress Was die Smartphone-Riesen beim Gipfeltreffen vorstellen wollen

Beim Mobile World Congress versammeln sich in Barcelona die Größen der Smartphone-Branche. 2017 sind Zukunftsträume wie das 5G-Netz Thema - und die Rückkehr alter Marken wie Nokia.

Die Mobilfunk-Branche schwärmt schon jetzt von den künftigen superschnellen 5G-Datennetzen. Einen HD-Film soll man dann in weniger als einer Sekunde herunterladen können, die Reaktionszeiten sollen so kurz sein, dass man sogar ein Auto per Funk steuern könnte. Die Vision von einer Welt, in der Daten jederzeit ungehindert fließen können, wird auch den anstehenden größten Branchentreff Mobile World Congress in Barcelona vom 27. Februar bis zum 2. März beherrschen. Doch bis die Zukunftsvision eintrifft, werden noch Jahre vergehen - und die Industrie steckt tief in Alltags-Problemen.

Smartphones sind zwar nach wie vor ein Bestseller: Allein im vergangenen Jahr wurden wieder 1,5 Milliarden Computer-Handys verkauft. Doch unter den Geräteherstellern sichert sich Apple mit seinem hochprofitablen iPhone fast die gesamten Gewinne der Branche, obwohl der Konzern einen Marktanteil unter 20 Prozent hat. In der Masse der Anbieter von Telefonen mit dem Google-System Android verdient noch Marktführer Samsung gutes Geld - die vielen anderen Hersteller stecken in den roten Zahlen fest oder müssen sich mit schmalen Profiten zufriedengeben.

Smartphones beim MWC: Viele Hersteller zeigen Neuheiten

Dennoch werden die Unternehmen die Messe in Barcelona wieder nutzen, um ein Neuheiten-Feuerwerk zu zünden. Allen voran die chinesischen Anbieter, die inzwischen die führenden Plätze in den Ranglisten nach Samsung und Apple besetzen. So wird vom Netzausrüster und Smartphone-Anbieter Huawei das neue Top-Modell P10 erwartet und vom Konkurrenten ZTE das «Gigabit Phone», das schon für anstehende schnellere Datennetze gerüstet sein soll - unter anderem zur Übertragung von Video in hoher Qualität. Die im Westen weitgehend unbekannte Marke OPPO, die mit dem Erfolg in China aber unter die vier größten Smartphone-Anbieter weltweit vorgestoßen ist, will in Barcelona mit innovativer Kamera-Technik von sich reden machen.

Auch große Namen aus der Vergangenheit, die inzwischen an Glanz verloren haben, wollen den diesjährigen Mobile World Congress für Comeback-Versuche nutzen. So ist mit neuen Telefonen unter der Marke Nokia zu rechnen, auch wenn sie inzwischen nicht vom finnischen Netzwerk-Ausrüster, sondern von der finnischen Firma HMD Global entwickelt werden. Im Januar war bereits das Smartphone Nokia 6 angekündigt worden, zunächst nur für China. Außerdem gibt es für Nostalgiker einen Grund zur Freude: der Klassiker Nokia 3310 soll auf der MWC zurückkommen.

Nokia, Morotola, Lenovo und Blackberry - alte Marken kommen zurück

Vom Handy-Pionier Motorola, der zum weltgrößten PC-Hersteller Lenovo aus China gehört, werden die Mittelklasse-Smartphones G5 und G5 Plus erwartet. Lenovo räumte bereits ein, dass die Integration des von Google übernommenen Motorola zäher als gedacht gestaltete. Blackberry dürfte mehr über das «Mercury»-Smartphone erzählen, sein erstes Modell, das komplett beim chinesischen Hersteller TCL entworfen und gebaut wird. Das Gerät läuft mit Android, nach jüngsten Zahlen liegt der Marktanteil von Blackberrys eigenem Betriebssystem inzwischen bei Null.

Samsung nutzte den Branchentreff in den vergangenen Jahren noch, um die neuen Versionen seines Flaggschiff-Modells Galaxy S zu präsentieren. Diesmal nimmt sich der Marktführer jedoch nach dem Batterie-Debakel beim Modell Note 7 mehr Zeit, mit einer Premiere des Galaxy S8 wird erst später gerechnet. Ein Samsung-Event gibt es zwar trotzdem, aber davon wird eher ein neues Tablet-Modell erwartet.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg verzichtet diesmal auf eine Reise nach Barcelona. In den vergangenen Jahren versuchte er dort wiederholt, die Bosse der Netzbetreiber für sein Projekt Internet.org zu gewinnen, mit günstigen Internet-Verbindungen Milliarden neue Nutzer ins Netz bringen soll. Doch die Mobilfunk-Anbieter blieben skeptisch.

Das ist Facebook

Facebook ist nach wie vor das wichtigste soziale Netzwerk der Welt. Zahlen und Fakten:

Facebook gibt es seit Februar 2004.

Das weltweit beliebteste soziale Netzwerk zählt mehr als 1,7 Milliarden Mitglieder (Stand 2016).

Gegründet wurde das Unternehmen vom Amerikaner Mark Zuckerberg. Über ihn und seine Erfindung erschien 2010 der Film "The Social Network".

Auf ihren persönlichen Profilseiten („Pinnwänden“) können die Facebook-Nutzer Nachrichten, Bilder oder Links verbreiten.

Die deutschen Internetnutzer verbringen inzwischen 16 Prozent ihrer Onlinezeit bei Facebook.

Die Nutzung ist kostenlos. Einnahmen werden nur über das (personalisierte) Werbegeschäft erwirtschaftet.

Seit Februar 2014 gehört auch der beliebte Messenger Whatsapp zu Facebook.

Datenschützer sehen Facebook wegen seiner gewaltigen Datensammlung kritisch.

Facebook und Google im Streit mit der Telekom-Branche

Sie haben ohnehin ein schwieriges Verhältnis zu Facebook und klagen in Barcelona Jahr für Jahr über einen ungleichen Wettbewerb mit Online-Diensten, für die nicht die strikten Regulierungsvorgaben der Telekom-Branche gälten. So ersetzten WhatsApp, iMessage & Co. die SMS, der stetig steigende Videofluss bei YouTube und Facebook lastet die Netze aus. Die Internet-Dienste kontern, ihre Beliebtheit gibt den Telekom-Firmen erst die Möglichkeit, den Nutzern teure Daten-Tarife zu verkaufen.

Zugleich kommt auf die Netzbetreiber ein neues Risiko zu: Ihre heutigen SIM-Karten, die man ins Telefon reinstecken muss, gelten als Auslaufmodell und dürften in wenigen Jahren einer fest verbauten eSIM weichen, die man auf verschiedene Anbieter umprogrammieren kann. Für die Nutzer wird es damit zumindest technisch deutlich einfacher, den Mobilfunk-Provider zu wechseln. Andrej Sokolow, dpa