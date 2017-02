2017-02-01 15:32:32.0

Betriebssystem Windows 10: Drei Tipps für mehr Funktionen

Windows 10 macht vieles neu und lässt dabei manche Funktion aus Vorgängerversionen zurück. Mit kleinen Erweiterungen lässt sich das Betriebssystem um neue Funktionen bereichern.

Wer sich einen neuen Computer mit Windows 10 kauft oder umsteigt, muss sich zunächst ein wenig umgewöhnen. Obwohl die grundsätzliche Bedienung weitgehend gleich geblieben ist, gibt es einige Unterschiede zu Windows 7 und 8. Einige Funktionen fehlen in dem 2015 eingeführten Betriebssystem auch ganz, wie die Zeitschrift «PC Magazin» (Ausgabe 3/2017) berichtet.

Zum Beispiel das aus älteren Versionen bekannte Media Center. Das 2015 eingeführte Betriebssystem wird laut «PC Magazin» nämlich ohne die gewohnte Abspielsoftware für Medieninhalte ausgeliefert.

Tipp 1: Wer nicht Microsofts eigene App für rund 15 Euro kaufen möchte, kann laut Rat der Experten zum kostenlosen VLC-Player greifen. Mit ihm kann man nicht nur DVD und Blu-rays abspielen, sondern auch alle möglichen anderen Videodateien abspielen, streamen und Musik hören.

Tipp 2: Alle ansonsten in den Systemeinstellungen verteilten Sicherheitseinstellungen zeigt das Programm Win 10 Security Plus an. Wer es installiert, erhält eine englischsprachige Liste mit allen relevanten Sicherheitseinstellungen angezeigt. So lässt sich etwa mit einem Klick festlegen, ob versteckte Systemdateien im Explorer angezeigt werden, Autoplay aktiviert ist oder der Rechner nach einem Absturz automatisch neu starten soll.

Tipp 3: Wer den Explorer zur Verwaltung von Dateien unkomfortabel findet, kann ihn auch ersetzen. Die Experten empfehlen das Programm XYExplorer Free. Es zeigt gleich mehrere Dateifenster an und erleichtert so Kopier- und Verschiebevorgänge. Auf Wunsch kann man sich auch Dateien nach ihrem Typ gefiltert anzeigen lassen - etwa nur Textdokumente oder nur Fotos. dpa/tmn