Medizin Arztbesuch oder Selbstdiagnose mit Dr. Google?

Mittlerweile kennt jeder Arzt das Phänomen, dass sich Patienten im Internet informieren. Dr. Google wird immer öfter dem Hausarzt vorgezogen. Von Benjamin Reif

Seine Kollegen kann man sich oft nicht aussuchen. Dr. Christian Babin könnte auf einen sehr gut verzichten. Und als Sprecher der Ärztekammer Nordschwaben weiß er auch um die Probleme vieler anderer Ärzte mit dem ungeliebten Kollegen. Der ist kein Mensch, sondern eine Suchmaschine – „Dr. Google“ nennen ihn die Mediziner. Immer häufiger geben Leute bei irgendwelchen Symptomen, wie beispielsweise Schwindel, diese zuerst in die Suchmaschine ein und kämpfen sich durch viele Seiten mit mehr oder weniger qualifizierten Beschreibungen, Behandlungsanleitungen und Eigenerfahrungen anderer Leute im Internet. Das führe für den Fachmann wie ihn oft zu sonderbaren Situationen, erzählt Babin. Kürzlich hatte der Urologe einen Patienten in seiner Praxis, der behauptete, dass seine Nierensteine auflösbar seien – waren sie aber nicht. Der Patient habe sich von der Meinung des Facharztes nicht umstimmen lassen. „Da kommt dann der Verweis: „Das habe ich in der Literatur gelesen“, sagt Babin.

Selbstdiagnosen im Internet bergen zahlreiche Gefahren

Babin hält nichts davon, als Laie sofort die Suchmaschine anzuwerfen, wenn es irgendwo zwickt. „Die meisten Menschen haben einfach nicht den Hintergrund, die Informationen in nützlich und unnütz einzuordnen, wie das jemand mit einem abgeschlossenen Medizinstudium kann“, sagt der Urologe. Das könne zu zweierlei Arten von Problemen führen.

Einmal könnten sich die Patienten in falscher Sicherheit wiegen, wenn sie eine verharmlosende „Diagnose“ im Internet erfahren. Im schlimmsten Fall würde der notwendige Gang zum Doktor ausgespart und eine ernste Ursache zu spät erkannt. Das Gegenteil ist aber noch verbreiteter – das Schüren von Ängsten durch die Suchmaschine. „Es kommen sehr viele junge Männer zu mir, die wegen Google denken, dass sie Hodenkrebs haben“, erzählt Babin. In den allerwenigsten Fällen sei der Verdacht gerechtfertigt. Das Internet ersetze nie den Besuch des Hausarztes als erste Anlaufstelle, sagt Babin.

Extremfälle und wenig fundierte Aussagen

Eine Dillinger Kollegin Babins sieht auch große Probleme in dem neuen Phänomen. Doch pauschal schlechtmachen will Frauenärztin Dr. Jutta Gärtner den Kollegen Google nicht. Dieser werde vor allem von jüngeren Leuten bis 40 oft zu Rate gezogen, bevor ein Besuch in der Arztpraxis erfolge. Manchmal ist Gärtner von der Internetrecherche positiv überrascht. „Zum Beispiel im Bereich Verhütung kann das Internet gut helfen, die Leute über mögliche Gefahren aufzuklären“, sagt sie. Die Qualität der Seiten, die man durch das „Googeln“ zu Gesicht bekomme, variiere aber stark. Die große Gefahr liegt nach Ansicht Gärtners im Durchstöbern von Foren, in denen Laien ihre Erfahrungen austauschen. „Da wird selten jemand etwas hineinschreiben, bei dem eine Erkrankung normal und unspektakulär ablief“, vermutet die Frauenärztin. Eher würden hier Extremfälle unreflektiert wiedegegeben und im Austausch mit anderen noch aufgebauscht. Wer dies ohne fachlichen Hintergrund liest, könne leicht sehr verängstigt werden. Für die Erstinformation empfiehlt sie eine bekannte Seite: Wikipedia. „Was ich dort an Informationen gefunden habe, war meist fundiert“, sagt Gärtner.

Die Rolle des Arztes hat sich in Zeiten des Internets verändert

Es gibt auch Ärzte, die im Kollegen Google eine sinnvolle Ergänzung zu ihrer eigenen Rolle als Arzt sehen. Beispielsweise Dr. Kurt Michl, der in der Gemeinschaftspraxis in Buttenwiesen arbeitet. „Grundsätzlich begrüße ich es, wenn sich ein Patient eigenständig selbst informiert“, sagt Michl. Die Rolle des Arztes habe sich in Zeiten des Internets verändert. Es sei heute wichtiger denn je, dem Patienten eine Einordnung anzubieten. Michl spricht nicht gern von „Diagnosen“, eher von Bildern, die er mit dem Patienten von dessen Zustand zeichnet. Auf Augenhöhe, als Partner. Je aufgeklärter der Patient sei, desto besser sei das für die Untersuchung.

Allerdings sieht auch Dr. Kurt Michl eine Gefahr darin, dass man durch die Internetrecherche nur Verwirrung und Angst erreicht. Wie Dr. Christian Babin ist er der Meinung, dass der fachliche Hintergrund das Entscheidende ist. „Der Hausarzt ist durch die Hilfestellung, die er beim Einordnen der Informationen geben kann, heute wichtiger denn je. Aber das Vertrauen in uns Ärzte war früher größer“, sagt Michl.