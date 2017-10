2017-10-04 19:35:00.0

Donauwörth Neues Einkaufszentrum: Die Donaumeile ist fertig

In Donauwörth öffnet am Donnerstag ein neues, großes Einkaufszentrum. Am Mittwochabend war sozusagen Vorpremiere. Von Helmut Bissinger

Mit einem Festakt wurde die „Donaumeile“ in Donauwörth am Abend vor dem offiziellen Start eingeweiht. Foto: Helmut Bissinger