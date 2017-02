2017-02-24 17:55:00.0

Friedberg Kranke Kinder in Kita oder Schule: Ein Problem für viele Einrichtungen

Trotz Fieber, Übelkeit und Kopfschmerzen schicken Eltern ihren Nachwuchs in Schule und Kindergärten. Das macht Einrichtungen in Friedberg und Umgebung Probleme. Was ein Arzt rät. Von Elisa-Madeleine Glöckner

Beim Kind steigt das Fieber, bei den Eltern der Druck: Sie müssen zur Arbeit. Oma und Opa können nicht aushelfen, der Babysitter ist nicht erreichbar. Ein Dilemma. Denn statt den Nachwuchs ins Bett zu stecken, schicken viele Eltern ihre Kinder krank in die Schule oder den Kindergarten. In der Kissinger Spielburg ist man mit dem Problem vertraut.

BGB: Der Arbeitgeber muss den Eltern frei geben

„Es kommt öfter vor, dass Eltern ihre Kinder krank in den Kinderkarten geben. Nicht nur im Rahmen der aktuellen Erkältungsfront“, sagt eine Mitarbeiterin. Und das, obwohl das Bürgerliche Gesetzbuch einen Anspruch auf Freistellung des Elternteils verankert: Ist das Kind krank, muss der Arbeitgeber freigeben. Bis zu zehn Tage im Jahr. Falls dieser für die Pflegetage des Nachwuchses nicht zahlt, springt die Krankenkasse mit Kinderkrankengeld ein.

Dennoch kommen regelmäßig kränkelnde, fiebrige oder erkältete Buben und Mädchen in die Kissinger Betreuungsstätte. Ein Krankenzimmer gibt es hier nicht. „Dort gehören kranke Kinder aber auch nicht hin“, betont die Betreuerin. „Sie gehören nach Hause ins Bett.“ Denn sie gefährden nicht nur andere Kinder, sondern auch das Personal.

Auch der Friedberger Kindergarten Maria Alber ist laut Pia Szalai mit dem Thema konfrontiert. Ihrer Ansicht nach zeigen sich die Krankheitswellen diese Saison hartnäckiger als sonst. „Zuerst Magen-Darm, jetzt Erkältungen und Grippefälle: Die Infekte sind verschieden, treten nacheinander und gehäuft auf“, erklärt die Kindergartenleiterin. Wann ein Kind zu Hause bleiben sollte – dieser Frage steht Szalai kritisch gegenüber. „Solange es sich nicht um meldepflichtige Infektionskrankheiten wie Scharlach oder Röteln handelt, sind Krankheiten oft eine Sache des Ermessens.“

Fühlen sich die Kinder nicht wohl, werden die Eltern benachrichtigt

Beispielsweise dürften Kinder, die Antibiotika einnehmen, laut Ärzten bereits nach zwei Tagen wieder den Kindergarten besuchen, sagt sie. „Deren Organismus ist durch die Medikamente aber oft so geschwächt, dass die Kleinen eigentlich noch Ruhe bräuchten“, findet die Leiterin von Maria Alber. Die Folge: Die Kinder stecken sich gleich darauf mit dem nächsten Infekt an. Auch im Maria Alber gibt es keinen Betreuungsraum für Erkrankte: „Die Kinder legen sich in das Puppenecke oder wir bringen sie im Personalzimmer unter.“ Wenn sie sich nicht wohlfühlen oder brechen, würden die Eltern benachrichtigt. Dazu gibt es eine Liste mit den Kontaktdaten der Eltern oder von anderweitig abholberechtigen Personen.

Ähnlich verfahren Schulen wie das Staatliche Gymnasium und die Konradin-Realschule in Friedberg. „Wenn sich minderjährige Kinder schon morgens unpässlich fühlen oder im Lauf des Tages erkranken, rufen wir die Eltern an“, erläutert Ilona Schätzle vom Gymnasium. Mit deren Bestätigung könnten auch Nachbarn oder Großeltern die Kinder abholen. Außerdem gebe es ein Krankenzimmer, in dem sich der Nachwuchs zuweilen ausruhen kann, so die Sekretärin. Weshalb diese Kinder überhaupt in den Unterricht geschickt werden? „Viele Eltern haben Angst, dass ihre Sprösslinge Lernstoff versäumen könnten“, vermutet der Realschulleiter Anton Oberfrank.

Dagegen sieht sich die Friedberger Mittelschule diesem Dilemma weniger ausgesetzt. „Unser Problem liegt vielmehr darin, dass Schüler dem Unterricht zu schnell fernbleiben“, erklärt die Konrektorin Carmen Audilet. Hierbei spiele nicht zuletzt das Alter der Schüler eine Rolle. „Die Kinder sind inzwischen so alt, dass sie alleine zu Hause bleiben können.“

Der Kinderarzt sagt: Vorsicht bei Fieber!

Wann ein Kind dem Unterricht oder dem Kindergartentreiben tatsächlich fern bleiben sollte, weiß Kinderarzt Hermann Wittrock aus Mering: „Generell sollten Eltern bei Fieber sehr vorsichtig sein.“ Ab einer Körpertemperatur von 38 Grad sollten Kinder daher zu Hause unter Aufsicht bleiben, um andere und um sich nicht zu gefährden. Die Rekonvaleszenzzeit bei medikamentöser Behandlung ist nach Auffassung des Kinderarztes abhängig vom jeweiligen Krankheitsbild. „Bei Infektionen wie Scharlach oder einer einfachen Halsentzündung gilt der Nachwuchs nach ein bis zwei Tagen Antibiotika nicht mehr als ansteckend.“

Fällt die Symptomatik dagegen härter aus, bräuchten die Kinder mehr Zeit, um sich zu erholen. Ähnlich verhält es sich bei Grippe-Erkrankungen: Hier würden die Abwehrkräfte der Kinder stark in Mitleidenschaft gezogen. „Es dauert einige Zeit, bis sie neue Kraft gesammelt haben“, sagt Wittrock. „Bei schweren Infekten deshalb lieber einen Tag länger zu Hause bleiben“, lautet der Rat des Kinderarztes.

