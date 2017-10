2017-10-18 07:33:33.0

Patentstreit Darf nur Ritter-Sport-Schokolade quadratisch sein?

Hat die Schokolade ihre Form nur, weil sie so besser in die Jackentasche passt? So sieht es das Bundespatentgericht. Für den Hersteller könnte das unangenehme Folgen haben.

Quadratisch, praktisch, gut: Gilt das bald nicht mehr nur für Ritter-Sport-Schokolade? Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolbild)