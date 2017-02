2017-02-24 19:07:00.0

Frühling Neue Saison, neues Gartenglück

Hier und da spitzelt schon das erste zarte Grün aus dem Boden. Da mag es noch winden oder kühl sein, das Gartenglück naht. Es ist ein Vergnügen für alle Sinne. Von Daniela Hungbaur

Gehen Sie auf die Suche! So grau und braun wie sich die Natur auf den ersten Blick noch oftmals zeigen mag, ist sie nicht. Vielerorts spitzelt schon zartes Grün aus dem Boden. Der sonnengelb leuchtende Winterling etwa oder das zarte weiße Schneeglöckchen. Und wie weit sind Krokus, Tulpe und Narzisse?

Frühling ab 1. März - zumindest aus Sicht der Meteorologen

Mit den ersten Frühlingsboten freuen sich gerade auch viele Gartenfreunde. Der Saisonstart steht vor der Tür. Das Glück des eigenen Grüns kann bald wieder ausgiebig genossen werden. Verschneite Bäume und Hecken haben zwar auch ihren Zauber und selbst karge Landschaften bestechen bisweilen mit reizvoller Melancholie. Doch wer es liebt, mit eigenen Händen sich sein blühendes Paradies zu schaffen, der sehnt den Frühling herbei. Und zumindest meteorologisch startet er am Mittwoch, 1. März.

Zumal längst psychologisch erwiesen ist, dass Garteln glücklich macht. Mit Vogelgesang und selbst Geerntetem ein Vergnügen für alle Sinne. Der Garten ist für viele Menschen nicht nur der ideale Ausgleichsort, um sich in frischer Luft fit zu halten und nebenbei kreativ die Landschaft nach eigenem Gutdünken zu gestalten. In Zeiten, in denen das Selbermachen Hochkonjunktur hat, eine wunderbare Sache. Gartenarbeit erdet auch. Werden und Vergehen – der unvermeidliche Kreislauf der Natur wird jedem Gärtner vor Augen geführt.

Viele schätzen aber auch einfach die Erholung, die Ruhe zwischen Baum und Blume. Zum Sitzen ist es zwar noch zu kalt. Zum Spazierengehen aber nicht. Und Frühlingsboten lassen sich ja zum Glück für alle Nicht-Gartenbesitzer überall finden.

