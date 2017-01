2017-01-17 10:56:00.0

Brustkrebs So soll ein Zitronen-Bild helfen, Brustkrebs zu erkennen

Was haben Zitronen mit Brustkrebs zu tun? Mehr als man denkt: Zwölf Zitronen in einer Eierpappe - wer sich dieses Bild einprägt, könnte Brustkrebs frühzeitig erkennen.

Was haben Zitronen mit Brustkrebs zu tun? Seit einiger Zeit geht bei Facebook und Twitter ein Bild herum, das auf den ersten Blick einfach nur zwölf Zitronen in einer Eierpappe zeigt. Allerdings: Genau diese Illustration zeigt, wie Brustkrebs aussehen kann.

Zitronen und Brustkrebs: Mit dem Bild will die Organisation "Worldwide Breast Cancer" in ihrer Kampagne "Know your lemons" auf Brustkrebs aufmerksam machen und verdeutlichen, wann man in jedem Fall zum Arzt gehen sollte. Das ist der Fall, wenn die Brüste einer Frau bestimmte Symptome aufweisen wie beispielsweise eine ausgeprägte Vene, Verformungen, eine Beule oder auch Verfärbungen um die Brustwarze.

ANZEIGE

Die Anzeichen wurden anhand von Zitronen illustriert. Ziel ist es, dass Frauen sich der Symptome bewusst werden, bei den ersten Anzeichen zum Arzt gehen und somit Brustkrebs frühzeitig diagnostiziert werden kann.

Zitronen zeigen Anzeichen für Brustkrebs: "Know your lemons"

Die Kampagne macht zudem darauf aufmerksam, dass das regelmäßige Abtasten der Brüste wichtig zur Früherkennung von Brustkrebs ist. Auch hier dient die Zitrone als Verbildlichung: Wer einen Knoten ertastet, der sich wie ein Zitronenkern anfühlt, sollte dringlichst einen Arzt aufsuchen.

Die beste Zeit zum Ertasten ist laut der Website der Organisation einige Tage nach der Periode. Die Seite zeigt zudem Faktoren auf, die das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, erhöhen können. Hier spielen unter anderem Lebensstil (Wie oft trinkt man Alkohol? Bewegt man sich regelmäßig?) und genetische Veranlagungen eine Rolle.

Eine junge Frau berichtet auf Facebook, dass ihr ein ähnliches Bild wie das mit den Zitronen geholfen habe, zu erkennen, dass sie Brustkrebs hat. Sie hatte es einmal zufällig auf dem sozialen Netzwerk gesehen und entdeckte im Dezember 2015 eines der Symptome an sich selbst. Ohne das Bild hätte sie den Brustkrebs ihren Angaben zufolge vermutlich nicht so schnell entdeckt. cch