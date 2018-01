2018-01-24 19:00:00.0

Bebenhausen Bebenhauser Feuerwehr blickt auf das vergangene Jahr zurück

Die Einsatzkräfte in Bebenhausen mussten dreimal ausrücken. Von Claudia Bader

Was die Feuerwehr Bebenhausen bei ihren Übungen geprobt hat, musste sie im vergangenen Jahr dreimal unter Beweis stellen. Bei der Jahresversammlung zählte Kommandant Michael Dreier die Beseitigung einer Ölspur, die Rettung einer Kuh aus einem Gülle-Kanal und die Absicherung einer Unfallstelle auf der Bundesstraße 300 zwischen Bebenhausen und Babenhausen auf. Bei den Wahlen wurde Daniel Schneider zum neuen Zweiten Vorsitzenden gewählt und Schriftführerin Tanja Herzog im Amt bestätigt.

Derzeit zählt die Bebenhauser Wehr 30 Aktive und eine Anwärterin, informierte Kommandant Dreier. Sieben Atemschutzgeräteträger unterstützen die Feuerwehr Kettershausen. Einige Feuerwehrler absolvierten zudem Fortbildungen: Daniel Seidl, Stefan Liedel und Michael Sauerwein belegten den Lehrgang „Basis Modul MTA“. Peter Göppel, Christian Brosch und Markus Bader schulten sich in Digitalfunk-Sprechfunk-Grundlagen, Roland Stiegeler und Franz Sauerwein in Sägen mit der Motorsäge am Spannungssimulator. Tobias Lecheler nahm an einem Lehrgang zum Gruppenführer teil, informierte Dreier. Während er selbst im April eine Fortbildung zum Führungsassistenten besuchen wird, absolvieren vier Wehrmänner im Herbst das Modul Sprechfunkgrundlagen.

Kassenwart Markus Bader gab Einblicke in die Finanzen, Schriftführerin Tanja Herzog listete Aktivitäten des Feuerwehrvereins auf. Neben der Teilnahme an der Aktion „Sauberes Bebenhausen“, dem Maibaumaufstellen und dem Sandhühlefest nannte sie den großen Festabend zum 140-jährigen Bestehen der Feuerwehr als Höhepunkt. Derzeit zähle der Feuerwehrverein 125 Mitglieder, informierte Vorsitzender Johann Neuhäusler.

Geschlossen sprachen sich die Versammelten für zwei Satzungsänderungen aus: Diese betreffen die Höhe des Betrags, den der Kassenwart selbstständig überweisen darf sowie das Alter für die Ernennung von Ehrenmitgliedern. Diese müssen künftig das 65. Lebensjahr erreicht haben. Bürgermeisterin Susanne Schwesetzky sprach der regen Bebenhauser Wehr Dank und Anerkennung der Gemeinde aus.