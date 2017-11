2017-11-13 07:00:00.0

Babenhausen Besucher trotzen Kälte und Regen

Die Babenhauser Kauf- und Kulturnacht lockte viele Schaulustige auf die nassen Straßen. Geboten wurde einiges: Neben einem Unterhaltungsprogramm unter freiem Himmel sorgten Feuerschalen für die richtige Temperatur. Von Claudia Bader

Bei kühlen Temperaturen, Regenschauern und Wind ist man am Freitagabend am liebsten in der warmen Stube geblieben. Wer sich trotzdem aufraffte, um einen Bummel zur Kauf- und Kulturnacht in Babenhausen zu unternehmen, hat es sicher nicht bereut.

In den von stimmungsvollem Kerzenschein beleuchteten Straßen im Zentrum Babenhausens reihten sich Blickfänge und Attraktionen aneinander. Da einige Besucher immer wieder Freunde und Bekannte für einen Plausch trafen, wurde der abendliche Spaziergang für die meisten zum lohnenden Erlebnis.

Anstatt Autoschlangen bestimmten Feuerstellen und Verpflegungsstände sowie viele weitere Angebote das Geschehen zwischen Rathaus und Günzbrücke. Dank des Engagements der Werbegemeinschaft Babenhausen ergänzten sich die unterschiedlichsten Beiträge zum facettenreichen Gesamtprogramm.

„Trotz des ungünstigen Wetters haben viele Besucher, darunter ganze Familien aus der näheren und weiteren Umgebung unser Angebot genützt“, resümierte Florentina Wahl von der Gruppe Kultur und Event. Vor allem lobte sie das Engagement der Babenhauser Einzelhändler. „Obwohl wir die Feuershow und das Feuerwerk wegen der Windböen absagen mussten, war für große und kleine Besucher noch vieles geboten.“ Zum Beispiel flotte Beiträge des Kinder- und Jugendchors der Liedertafel, fetzige Rhythmen der Gruppe „Blech & Beat“ des Musikwerks Babenhausen (Mubab) und der Schmiere-Band sowie temperamentvolle Aufführungen der Ballettschule Meike Lages und Klänge junger Pianisten.

Die Alphornbläser ließen nicht nur sonore Klänge, sondern auch manchen Jodler durch die Stadtgasse tönen. Nicht nur Kinder zeigten sich von einer Märchenerzählerin, dem lustigen Clown und den geheimnisvollen Star-Wars-Darstellern begeistert.

„Wenn schon einmal so etwas geboten ist, muss man auch hingehen“, sagten auch Petra und Werner Bach aus Kettershausen. Deshalb hätten sie auch die Angebote der örtlichen Geschäfte rege genützt.

Renate und Ernst Pfeiffer sind aus Winterrieden gekommen, um den Auftritt ihres Enkels bei der Gruppe „Blech & Beat“ nicht zu versäumen.

Jessica und Matthias Halser aus Babenhausen wollten eigentlich ihre Tochter Tabea bei den „Kischtaklopfern“ hören. Da diese Cajon-Gruppe aber wegen des Regens abgesagt hatte, genoss die Familie leckere Würstchen unter freiem Himmel. „Man muss aus jedem Wetter das Beste machen“, sagten einige junge Leute, die sich mit heißem Glühwein zuprosteten.

Wer sich für die Geschichte des Fuggermarktes interessierte, konnte Heimatchronist Dieter Spindler auf seinem Weg von der Nepomuk-Statue zum Bereich Auf der Wies begleiten. Dieser Name stamme von einem Bleicher, der auf den damaligen Wiesen seine Leinentücher ausgebreitet hatte. Auch heuer genoss die Kunst einen hohen Stellenwert. In einigen Babenhauser Ladengeschäften konnten Werke heimischer Künstler oder alte Schneiderkunst bewundert werden.