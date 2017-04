2017-04-05 13:00:00.0

Kettershausen Das Backen wurde ihr in die Wiege gelegt

Edith Hajek stellt im neuen Zuckerguss-Heft ihre Anleitung für eine Kokos-Kirsch-Torte vor. Von Claudia Bader

Torten gibt es bei Edith Hajek in der Regel nur zu Geburtstagen, Familienfeiern oder anderen Gelegenheiten, bei denen Gäste kommen. „Sonst müssten mein Mann Erwin und ich ja alles alleine essen“, sagt sie. Aber wenn sie bäckt, muss es schon etwas Besonderes sein. Wie die raffinierte Kokos-Kirsch-Torte.

„Sie lässt sich einfach herstellen und schmeckt auch nach zwei bis drei Tagen noch sehr lecker, fast noch besser wie ganz frisch“, verrät die Kettershauserin. Deshalb hat sie das Rezept auch für das Zuckerguss-Rezeptmagazin unserer Zeitung vorgeschlagen. Das Heft enthält auf 68 Seiten mehr als 70 leckere und erprobte Rezepte unserer Leserinnen und Leser – egal, ob Amaretto-Erdbeer-Bienenstich, Zwetschgenstrudel oder Irish-Cream-Kuchen.

Edith Hajek wurde das Backen schon in die Wiege gelegt. Ihr Vater war gelernter Konditor und habe die Familie oft mit Kuchen und Torten verwöhnt, berichtet die gebürtige Starnbergerin, die seit rund 20 Jahren im Unterallgäu lebt.

Früher hat sie in der Hauswirtschaft gearbeitet. Seit sie Hausfrau ist, hat sie mehr Zeit für ihre Hobbies, zu denen neben Handarbeit auch das Backen zählt. Wenn sie zum Beispiel in Zeitungen und Illustrierten ein ansprechendes Rezept entdeckt, muss sie es gleich ausprobieren. „Das ist sehr spannend und wenn es dann meinem Mann schmeckt, hat sich die Mühe gelohnt.“ Ihr Berner Sennenhund Lucky bekommt natürlich nichts davon ab. Aber er freue sich, wenn Frauchen und Herrchen zufrieden am Tisch sitzen und genießen.

