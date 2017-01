2017-01-23 11:01:00.0

Unterroth Deftige Zoten und zarte Klänge

Mundartautorin Waltraud Mair und die Unterrother Saitenmusik boten einen amüsanten Abend im Linde-Saal

So manche pikante Situation im Alltag ergibt sich aus dummen Zufällen und kleinen Peinlichkeiten: Davon kann Mundartautorin Waltraud Mair fesselnd mit reichlich Witz und Charme berichten. In ihren Geschichten geht es zum Beispiel das Dekorieren eines mit Spanngurt an die Kommode gebundenen unförmigen Christbaums, der trotzdem für „cool und affengeil“ befunden wird. Das Publikum gefiel das: Es gab reichlich Beifall.

Auf Einladung des Unterrother Büchereiteams beleuchtete die aus Bidingen im Ostallgäu angereiste Mundartautorin sowohl Amüsantes als auch zum nachdenken Anregendes in ihrer unnachahmlichen Art. Büchereileiterin Waltraud Metzinger hatte diese Abend anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Einrichtung organisiert: Mehr als zwei Stunden durfte im voll besetzten Linde-Saal herzhaft gelacht werden. Die Unterrother Saitenmusik schuf mit zarten Klängen immer wieder ruhige Minuten zum Verschnaufen und Entspannen. Diese waren nach den Schilderungen wie die von einem Dusch-Malheur ohne Leitungswasser oder die von einem außerplanmäßigen, zünftigen „Christbaumloba“ durchaus nötig.

ANZEIGE

Missgeschicke, die jedem täglich passieren können, sollte man durchaus von der humoristischen Seite betrachten, verdeutlichte Waltraud Mair. Als die von kleinen, oftmals unbedeutenden Ereignissen berichtete, suchte sie dahinter nicht unbedingt tiefgründige Weisheiten. Vielmehr konnte sich so mancher bei der Auflistung von kleinen Schwächen selbst wieder entdecken, vielleicht auch in der Anekdote von dem Papagei, der sich gern in die Suppenschüssel setzt. Insgesamt ging es dabei um Tierliebe: „Es gibt Leit, dia megat Viecher gar it und andere machat a riesa Gschiss!, stellte Mair zu Freude des Publikums fest. Viele ihrer Geschichten waren dem Alltag gegriffen und überspitzt und mit einer gehörigen Portion Humor aufbereitet, zum Beispiel die vom Ausräumen eines Schranks.

Mit liebenswertem Ostallgäuer Dialekt und einem spitzbübischen Glitzern in den Augen, gab die Mundartautorin amüsante Reime über eine Autofahrt nach Geiselhöring zum Besten, die sich mit Hilfe des Navigationsgeräts zum entwicklet. Dass im Zwiegespräch mit der „Theres, dem „Weib im Käschtle drin“ manche nicht salonfähige Bemerkung fällt, war nachvollziehbar. Als ein guter Christenmensch vor dem Weihnachtsfest zur Beichte gehen sollte, zeigte sich die Mundartpoetin aber auch bibelfest. In einem weiteren „Gedichtle“ erfuhren die Zuhörer, dass das beliebte Gemüse Rosenkohl einst aus einer Liebesbeziehung zwischen Rosenstock und Kohlkopf entstanden sein soll.

Kein Blatt vor den Mund nahm Mair auch bei der Schilderung eines Wellness-Urlaubs im Schwarzwald. Bei der Beschreibung von Sauna, Massage, Moorbad und Diät waren deftige Formulierungen obligatorisch. Ihr abschließendes Fazit „Wellness wend mir nemma hau, i glaub ihr kennat des verstau!“ schien nach der spannenden Schilderung für die begeistert applaudierenden Zuhörer durchaus nachvollziehbar. (clb)