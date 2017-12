2017-12-04 07:00:00.0

Illertissen Der Mensch steht bei ihnen im Fokus

21 Künstler aus Illertissen zeigen ihre Werke. Auch 2018 haben sie viel vor.

Farbig und dem Leben zugewandt – so haben haben 21 Maler und Kunsthandwerker des Illertisser Zirkels bei ihrer Jahresausstellung in der Schranne ihr diesjähriges Schaffen beendet. Rund 200 Besucher waren allein am Freitagabend zur Vernissage gekommen – und sie war auch am Samstag und Sonntag noch zu sehen.

Ausstellungsleiter Klaus Greck hatte dafür das Motto „Mensch“ ausgegeben, wie er sagte: „Als Ausstellung zu unserem 25-jährigen Jubiläum einfach so Bilder hinhängen, das war mir zu wenig.“ Die Künstler erfassten das Thema mit Pinsel und Farbe oder griffen es als Textilarbeit oder in Ton auf. Zum Beispiel Carola Kögel, die zwei Frauentypen gegenüberstellte: Susanna, die sich so mag, wie sie sich im Spiegel sieht, und die schöne Helena. Oder Theresia Richter-Numberger, die in drei Stoffbildern darstellt, wie der einzelne Mensch mit mehreren zur Gruppe zusammenwächst. Die Malerin Ulrike Schraml hat zum Lutherjahr passend die Person das Reformators dargestellt und sich dabei des Vöhringer Malers Georg Fenkl erinnert. Judith Perl-Vieweger hingegen hat ein ganzes Bild der sehr detailliert gezeichneten menschlichen Nase gewidmet.

ANZEIGE

So sagte Ansgar Batzner in seiner Laudatio: „Ob das Kunstwerk gelungen ist oder nicht, liegt im Auge des Betrachters.“

Vorsitzende Sabine Hader ließ Aktionen des Jubiläumsjahres, etwa die Illertisser Kunstmeile in Schaufenstern, Revue passieren, um dann die nächsten öffentlichkeitswirksamen Ideen vorzutragen: Eine Kunstwand in der Skateranlage für alle malfreudigen Jugendlichen und eine Straßenmalaktion im Sinne vergänglicher Kunstwerke: „Da müssten wir stundenweise den Bereich „Auf der Spöck“ für den Verkehr sperren.“ Bürgermeister Jürgen Eisen lobte das Schaffen: „Der Kunstzirkel macht Illertissen bunter.“

Weiter vertreten waren die Maler Martin Hirle, Zahn du Plessis, Edeltraud Baur, Hedwig Gaile, Angelika Hörmann, Kurt Janisch, Brigitte Leykauf, Anneliese Leppelt, Marie-Luise Schürer und Sabine Wegmann. Als Kunsthandwerker brachten sich zudem noch Ingrid Eberle, Johanna Härle, Margarete Zeller, Gertrud Konrad, Franz Schneider, Conny Rinck sowie Reinhold Kornegger mit ein. (lor)

Mehr Fotos von der Ausstellung finden Sie hier.