2017-05-29 15:00:00.0

Obenhausen Der Storch kehrt zurück

Die Obenhausener freuen sich über lange vermissten Besuch. Und hoffen auf tierischen Nachwuchs.

Inmitten von Stromleitungen hat er sich niedergelassen, auf dem Dach von Reinhard Zick aus Obenhausen: Ein Weißstorch hat sich dort sein Nest gebaut. Es ist wohl der erste Besucher seiner Art seit langer Zeit – im Bucher Ortsteil könne sich jedenfalls niemand so Recht daran erinnern, wann sich Störche zuletzt niedergelassen hatten. Jetzt ist Meister Adebar zurück.

Von dem Autoverkehr tief unter ihm lässt sich das Tier offenbar nicht stören: Einen hochherrschaftlichen Ausblick hat es gewählt – und es residiert gleich gegenüber vom Schloss der Grafen von Moy. Das Ried in nächster Nähe wird der Storch wohl auch ausreichend Futter finden. Gespannt verfolgen zurzeit die Bürger von Obenhausen, ob Meister Adebar bald eine Partnerin findet.

ANZEIGE

TSV-Vorsitzender Zick freut sich über seinen neuen Obermieter und wertet dieses als gutes Zeichen. Als passionierte Sportler verbindet er damit den Wunsch, dass die Fußballer des TSV in diesem Jahr aufsteigen. Nachbarsjunge Moritz sieht es einfach: Als sich an Christi Himmelfahrt kurz ein zweiter Storch im Nest niederließ, war für ihn klar: „Am Montag kommen Babys.“

Zick hat im Ort herumgefragt: Aber keiner konnte sich an ein Storchennest erinnern. Sollte es in diesem Jahr nicht mit dem Nachwuchs klappen, hofft man in Obenhausen, dass im nächsten Jahr eine neue Generation Störche das Ortsleben um eine Attraktion bereichert. (zedo)