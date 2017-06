2017-06-29 13:00:00.0

Illertissen Designpreis für das Bienenmuseum

Die Einrichtung im Illetisser Vöhlinschloss gehört europaweit zu den besten. Was die Fachjury überzeugte.

Im September vergangenen Jahres öffnete das Bayerische Bienenmuseum nach mehrjähriger Umbaupause offiziell seine Pforten. Nun können sich dessen Gestalter über eine begehrte Auszeichnung freuen: Die Augsburger Agentur Neonpastell, die die Dauerausstellung entworfen hat, wurde beim „European Design Award“ mit dem dritten Preis ausgezeichnet. Wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes heißt, gehöre das Bienenmuseum im Vöhlinschloss damit europaweit zu einer der drei besten Ausstellungen 2017.

Den dritten Platz erreicht hat die Agentur in der Kategorie „Exhibition Design“ – zu deutsch: Ausstellungsgestaltung. Das Museum ist von Neonpastell komplett neu gestaltet worden. Wie es in der Beschreibung auf der Internetseite des Designpreises heißt, sei durch die Kombination von Kupferstichen und mutigen, farbigen Bereichen ein moderner Stil mit starkem historischem Bezug geschaffen worden. Höhepunkte der Ausstellung seien neben einem begehbaren Schaubienenstock auch die Sammlung von Druckgrafiken aus gut 550 Jahren, die Besucher in einem speziellen Grafikschrank betrachten können.

Holz als Material zur räumlichen Gestaltung und der nuancierte Einsatz leuchtender Farbakzente verliehen der Schau eine besondere Atmosphäre. Abgerundet wird die Gestaltung durch großflächige Illustrationen und eine moderne Grafik, die direkt auf Holzplatten gedruckt wurden. Interaktive Elemente würden es dem Besucher außerdem ermöglichen, die Geschichte der Biene und ihre biologische und kulturelle Bedeutung mit allen Sinnen zu erleben.

Mit der Agentur freuten sich auch Landrat Thorsten Freudenberger und Museumsleiter Walter Wörtz über die Auszeichnung. Die neue Dauerausstellung überzeuge nicht nur in der Fachwelt, sondern sei auch beim Publikum aus nah und fern beliebt, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

Der European Design Award zeichnet jährlich herausragende Kommunikationsdesign-Projekte aus ganz Europa aus. Organisiert wird der Award von 15 europäischen Design-Magazinen und dem „International Council of Design“, dem Weltdachverband für Grafikdesign und visuelle Kommunikation. (az)