2017-05-24 08:03:00.0

Illertissen Die Vöhlinstadt wird zum Rummelplatz

Was am Wochenende in der Vöhlinstadt geboten ist und welche Straßen gesperrt sind.

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit – der traditionelle Illertisser Frühjahrsmarkt findet statt und die ganze Innenstadt verwandelt sich in einen Rummelplatz.

Los geht es am Samstag mit einem bunten Vergnügungsmarkt für die ganze Familie. Die Preise für die Fahrgeschäfte sind an diesem Nachmittag ermäßigt. Es wird Karussells, Boxautos, Wurfbuden und Flieger für die kleinen Kinder geben, sagt die Marktmeisterin der Stadt Illertissen, Inken Richter.

Am Sonntag ist dann großer Markttag. Es kommen viele Aussteller, die auch in den vergangenen Jahren schon in Illertissen mit dabei waren. Richter sagt: „Es wird alles da sein, was zum Frühlingsmarkt gehört.“ Von Schokofrüchten und Wurstbuden über Gewürze bis hin zu Socken. Rund 130 Aussteller haben sich angemeldet.

Auch die Einzelhändler der Stadt Illertissen werden entsprechend vertreten sein. Sie öffnen ihre Geschäfte ab 12 Uhr für den verkaufsoffenen Sonntag. In der sogenannten Rau Passage verkauft der Lions Club Bücher für den guten Zweck. Der Erlös in diesem Jahr wird der stillen Familienhilfe des Clubs zu Gute kommen.

Als ein Besuchermagnet hat sich in den vergangenen Jahren auch der Flohmarkt erwiesen. Die Organisation hat Kurt Mayer vom Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und der Schausteller übernommen. Er sagt: „Mein Telefon steht gerade gar nicht mehr still, weil ich so viele für den Markt anmelden wollen.“ Für ein umfangreiches Angebot an den auf insgesamt 800 Metern aufgebauten Ständen ist also gesorgt.

Der Flohmarkt findet am Sonntag statt. Beginn ist um 10 Uhr in gewohnter Manier auf der Straße zwischen der Buchhandlung Zanker und dem Bahnhof. Die Hauptstraße wird dafür am Sonntag gesperrt. Ebenso die Kreuzung Hauptstraße, Ulmer Straße und Memminger Straße, über die sich der Flohmarkt erstreckt. Ebenfalls gesperrt sind die Straßen rund um den Marktplatz, und zwar komplett von Samstag bis Montag. Am Freitagnachmittag ist die Zufahrt zum Marktplatz nur noch eingeschränkt möglich, weil die ersten Fahrgeschäfte schon mit dem Aufbau beginnen.

Denn Sonntag können die Marktbesucher ab 17 Uhr beim Dämmerschoppen der Jugend- und Stadtkapelle ausklingen lassen. Die Musiker spielen vor der historischen Schranne. Am Montag haben die Besucher dann von 9 bis 16 Uhr ein letztes Mal Gelegenheit, gemütlich über den Markt zu schlendern. (fwo)