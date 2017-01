2017-01-23 14:59:00.0

Illertissen Die reinste Komödie

Die Mimen der Schwabenbühne amüsieren ihr Publikum mit „Und das am Hochzeitsmorgen“. Es geht längst nicht nur um Moral. Von Regina Langhans

Je unwirklicher die Komödie, um so mehr Kunst braucht es, um das Publikum zu überzeugen. Das aber ist den acht Mimen der Schwabenbühne bei dem Zweiakter „Und das am Hochzeitsmorgen“ von Ray Cooney und John Chapman gelungen: mit komödiantischem Spiel und schnellen Dialogwechseln. Die Premiere am Freitag sowie beide Vorstellungen am Wochenende in der Illertisser Schranne waren ausverkauft. Nun geht das Wintertheater mit seinem Erfolg auf Tournee.

Kaum haben die ersten Wortwechsel stattgefunden und hat Werbefachmann Timothy Westerby (bewundernswert hyperaktiv von Benjamin Windirsch gespielt) seine Papp-Attrappe eines Charleston-Girls an die Wand gelehnt, gibt es schon Lacher.

ANZEIGE

Das Bühnenbild, ein schlicht möblierter Wohnraum im teils unwirklichen Scheinwerferlicht mit zwei Abgängen sowie einem Fenster, war Kulisse für nicht enden wollende Verwicklungen. Während Hausherrin und Brautmutter Jane Westerby (Gertrud Menzel, ständig im Stress) für ihre Tochter Judy (Christine Brüderl) Hochzeitsvorbereitungen trifft, folgt eine Hiobsbotschaft der anderen.

Der Sturz des Hausherrn Timothy schafft eine zweite Spielebene, indem er sich nach dem Schock dem Charleston-Girl Polly (Eva Schneider, naiv-neckisch) gegenüber sieht, das für seine Familie unsichtbar ist. Dem Publikum bieten sich köstliche Szenen: Der betörte Brautvater weiß sich kaum zu wehren, flirtet und tanzt mit Polly. Als Tochter Judy hysterisch davonstürzt, bekommt er zu hören: „Da hast du’s. Und das am Hochzeitsmorgen, du und deine verflixte Polly.“

Zugleich rumort es auf den Nebenschauplätzen: Allen voran die Braut-Großeltern Daphne Drimmond (Martina Dippel, würdevoll) und Dr. Gerald Drimmond (Josef Hutzler, alterskindlich), die überall mitmischen. Dabei sind Opa Drimmonds Auftritte mit allerlei bunten Socken in dem Ansinnen, die richtigen fürs Fest zu finden, erfrischende Anleihen aus der klassischen Commedia dell’ Arte. Dazu passen seine Begriffsstutzigkeit und die Nachahmungsfreude von komischen Momenten. Sodann Sunnyboy Bill Shorter (Philip Müller), Westerbys Partner in der Agentur, der ersatzweise als „vernünftiger Brautvater“ herhalten soll. Denn der künftige Schwiegervater Charles Babcock (Ralf Ziesche) war, des Wartens in der Kirche müde, wutentbrannt bei den Westerbys aufgetaucht. Die Situation eskaliert, der echte Brautvater springt aus dem Fenster – und mit seiner Rückkehr wird klar: Alles ist wieder normal – fast. Während sich die Großfamilie erneut zum Kirchgang anschickt, stellt sich heraus, dass das junge Paar darauf verzichtet: Selbstbewusst hat die Braut bekannt gegeben, dass sie schon vor der Ehe mit ihrem Freund „zärtlich geworden war“. Nur die auf Sitte bedachte Oma Drimmond ist nicht einverstanden. Als „Grande Dame“ im Stück beendet sie die Komödie: „Ich habe das Kleid für die Kirche gekauft, deshalb will ich es in die Kirche anziehen.“

Am Ende erfährt der Zuschauer, nur Oma Drimmond war an der kirchlichen Hochzeit gelegen, ihres neuen Kleides wegen. Ein komplizierter Weg zur Erkenntnis, wie oberflächlich Moral sein kann. Doch unter der feinfühligen Regie von Richard Aigner und dank des brillanten Spiels versierter Charakterdarsteller war dieser Weg fürs Publikum das reinste Vergnügen.