Dietenheim Dietenheim ist für große Projekte gerüstet

Welche Vorhaben Bürgermeister Christopher Eh in diesem Jahr verwirklichen möchte. Von Wilhelm Schmid

Mit dem fast auf den Tag genau vor 200 Jahren uraufgeführten „Torgauer Marsch“ eröffnete ein Ensemble der Stadtkapelle Dietenheim den Neujahrsempfang im Ratssaal. Der Bürgermeister Christopher Eh zeigte sich erfreut darüber, dass neben den Ehrengästen aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Vereinen auch zahlreiche interessierte Mitbürger gekommen waren.

Nach einem Exkurs in die welt- und bundespolitische Lage, die sowohl Anlass zu Besorgnis als auch zu Politikverdrossenheit böten, verwies Eh darauf, dass gute Zusammenarbeit ein Markenzeichen der Kommunalpolitik sei. In seinem Rückblick auf 2017 gab Eh seinem Stolz auf das Geleistete Ausdruck: So sei die Integration der in Dietenheim ansässigen Flüchtlinge, dank der Mitarbeit engagierter Helfer, sehr gut gelungen; die Geburtenzahlen entwickelten sich weiter nach oben, wofür drei neue Kindergartengruppen eingerichtet würden, und die Stadt tue alles, um optimale Bildungsbedingungen zu schaffen. Damit, so Eh weiter, werde sichergestellt, dass die heimischen Betriebe auch in Zukunft für ihre rund 2000 Arbeitsplätze auf neue qualifizierte Kräfte zurückgreifen könnten. Dafür stelle die Stadt zwei neue Gewerbegebiete zur Verfügung, und die Betriebe unterstützten ihrerseits die Stadt und ihre Vereine mit wertvollem Sponsoring.

Auch für die Senioren werde vieles getan, von der Unterstützung der Seniorenheime über Freizeitangebote bis hin zum barrierefreien Ausbau der Innenstadt im Rahmen der aktuellen Sanierung. Neue Baugebiete, betonte der Bürgermeister, seien in Vorbereitung und könnten nach der Einrichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens südlich des Autobahnzubringers in Angriff genommen werden. Die innerstädtische Versorgung werde durch die Ansiedlung eines Lebensmittelgeschäfts im Norden wesentlich verbessert. Auch die ärztliche Versorgung sei dank der Fortführung zweier Praxen und des Engagements eines Investors für ein neues Ärztehaus gesichert.

Des Weiteren betonte der Bürgermeister, dass sich das Ergebnis der Stadtsanierung sehen lassen könne. Es werde nach den Prinzipien der Umweltfreundlichkeit und der Erhaltung des Verkehrsflusses unter anderem durch eine geschwindigkeitsreduzierte Zone weiter vorangetrieben.

Ein neuer Platz in Regglisweiler anstelle des abbruchreifen alten Kindergartens, die Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs und der Elektromobilität, des Breitbandausbaus und neue Konzepte für das Bestattungswesen würden ebenfalls mit großem finanziellem Aufwand vorangebracht.

Dennoch, betonte Eh, konnte die Pro-Kopf-Verschuldung unter dem Landesdurchschnitt gehalten werden, wobei ein weiterer Abbau, trotz großer Investitionen bevorstehe. Dankesworte des Bürgermeisters galten allen, die zur erfolgreichen Arbeit für die Stadt beitrügen, so den Mitarbeitern im Rathaus und den städtischen Dienststellen, den Stadträten, die ihre 6800 Mitbürger engagiert vertreten, und allen, die für deren Sicherheit sorgten. Eh nannte dabei sowohl Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr als auch die Bundeswehr, die jeweils mit Führungskräften anwesend waren. „Dietenheim steht gut da“, schloss der Bürgermeister und verband seine guten Wünsche für das neue Jahr mit dem Dank an alle, die ihre Beiträge für das Gemeinwesen geleistet hatten.