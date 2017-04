2017-04-04 05:00:00.0

Illertissen Dramatische Rettung im Nautilla - Fünfjährige reanimiert

Im Nautilla-Bad in Illertissen trieb eine Fünfjährige bewusstlos unter Wasser. Zwei Bademeisterinnen reanimierten das Kind. Wie es dem Mädchen jetzt geht. Von Felicitas Macketanz

Tragischer Zwischenfall im Nautilla: Ein fünfjähriges Mädchen trieb am Sonntagnachmittag regungslos im Nichtschwimmerbecken des Freizeitbades und musste wiederbelebt werden. Der 36-jährige Vater hatte es für einen Moment aus den Augen gelassen und entdeckte es kurze Zeit später: ohne Lebenszeichen unter Wasser treibend.

Die Kleine hatte nach den Worten des Illertisser Polizeisprechers Jürgen Salzmann weder Schwimmpuffer an noch irgendwelche Schwimmhilfen bei sich. Die beiden Bademeisterinnen sahen die Fünfjährige und eilten sofort zur Hilfe. Die Erwachsenen zogen das Kind aus dem Wasser. Laut Harry Behne, Geschäftsführer vom Freizeitbad, atmete das Mädchen nicht mehr, es war bewusstlos. Doch die Kleine hatte einen Schutzengel. Die Bademeisterinnen reanimierten sie erfolgreich. „Nach kurzer Zeit zeigte sie erste Reaktionen“, sagte Behne unserer Zeitung. Das Mädchen kam wieder zu Bewusstsein. „Es war schnell wieder gut drauf“, berichtete der Geschäftsführer.

Dem Mädchen geht es wieder gut

Der Rettungsdienst brachte die Fünfjährige in eine Kinderklinik, in der sie sich nach Aussage von Behne am Montag immer noch aufhielt. „Aber ihr geht es laut einem Arzt sehr gut.“ Wie lange sie unter Wasser war, ist unklar. Laut Behne sei das auch schwer zu beurteilen, da Kinder in dem Alter sehr schnell blau anlaufen würden. Das Kind sei angeblich vom Vater aufgefordert worden, an einer bestimmten Stelle im Bad kurz auf ihn zu warten, weil er auf die Toilette musste. Als er wieder kam, hatte es den verabredeten Ort verlassen und trieb im Wasser. „Solange kann das also nicht gewesen sein.“

Der Polizei ist nur ein vergleichbarer Fall innerhalb der vergangenen fünf Jahre bekannt: Im Februar 2015 war demnach eine Zweieinhalbjährige ohne Schwimmhilfen gerutscht und blieb nach der Rutschpartie unter der Wasseroberfläche. Das Mädchen wurde Polizeisprecher Salzmann zufolge vom Bademeister aus dem Wasser gezogen und gerettet. Nautilla-Chef Behne sagte, dass Eltern immer häufiger ihre Aufsichtspflicht im Freizeitbad vernachlässigten. „Die geht mit dem Bezahlen des Eintrittspreises verloren.“

Hinweise Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen, unter der Telefonnummer 07303/9651-0, zu melden.